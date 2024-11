[Comune Palermo] Variazione Bilancio e Piano triennale. Dichiarazione consigliere comunale Di Maggio

(AGENPARL) - Roma, 30 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 30 novembre 2024 «Sono orgoglioso di aver contribuito all’approvazione del Piano triennale

delle opere pubbliche, atto importante che darà il via a interventi

strategici in tutta la città, che la rilanceranno. Esprimo particolare

soddisfazione per l’inserimento di opere tanto attese come i lavori di

manutenzione di strade e marciapiedi in alcune zone della quinta

Circoscrizione e l’inserimento del programma di intervento su strade,

marciapiedi e aiuole del quartiere Borgo Nuovo a valere sui fondi ex Gescal

che nei prossimi mesi vedranno il loro avvio».

Lo dichiara il consigliere comunale della DC Salvatore Di Maggio.

Antonella Di Maggio

Ufficio stampa

Comune di Palermo