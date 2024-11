Corte costituzionale: “InCorte News” – novembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 29 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 29 novembre 2024 [cid:089221e2-2df9-4827-bae8-a6ecd954aeaf]

InCorte News – Newsletter della Corte costituzionale a cura dell’Ufficio Comunicazione e Stampa

Le novità del mese

Anno I, numero 6 – Novembre 2024

________________________________

Mini podcast

Riscatto degli anni di laurea, “Daspo urbano”, Depenalizzazione del reato di ingresso, Demanio marittimo. Ascolta in 3 minuti i mini-podcast usciti nel mese di ottobre sulle sentenze della Corte.

* Riscatto anni di laurea e computo pensione

* “Daspo urbano” e divieto di accesso

* Depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale

* Demanio marittimo ed indennizzi per occupazioni abusive

________________________________

Decisioni del mese

Uno schema sintetico delle sentenze e delle ordinanze depositate mese per mese.

* Novembre 2024

* I mesi precedenti

________________________________

Comunicati stampa

________________________________

Eventi

* “La modulazione degli effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale”. Su questo tema si è tenuto, a Palazzo della Consulta, un seminario interno, aperto dal saluto del Presidente Augusto Barbera. Con quattro relazioni sono intervenuti la professoressa Elisabetta Lamarque e i professori Andrea Morrone, Marco Ruotolo e Gino Scaccia. Il seminario è stato introdotto e coordinato dal dottor Marco Bignami, assistente di studio del Presidente Barbera. Oltre ai giudici costituzionali, sono intervenuti, tra gli altri, i presidenti emeriti della Corte Giuliano Amato, Antonio Baldassarre, Marta Cartabia, Giancarlo Coraggio, Giorgio Lattanzi e Mario Morelli. 8 novembre 2024

Fotografie, comunicati e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web della Corte costituzionale.

________________________________

Viaggio nelle scuole

Continua il “Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle scuole”, l’iniziativa che ha portato i giudici della Corte costituzionale a dialogare con moltissimi studenti di scuole superiori di tutta Italia per parlare della Costituzione, del ruolo della Corte a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali, delle modalità di lavoro del collegio, dell’incidenza della giurisprudenza costituzionale nella vita delle persone. Nel mese di novembre esso ha fatto tappa a Perugia con la giudice Maria Rosaria San Giorgio che ha parlato del diritto all’istruzione come strumento di sviluppo della persona e di partecipazione alla vita del Paese.

Di seguito il link alla pagina dedicata alla tappa del mese di novembre:

* ITET Aldo Capitini – Perugia, 19 novembre 2024

Sono disponibili la registrazione della lezione della giudice, le interviste alla giudice e agli studenti, le fotografie.

In un recente incontro a Palazzo della Consulta fra il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il Presidente della Corte costituzionale Augusto Barbera, il Vice Presidente Giovanni Amoroso e il Giudice Angelo Buscema, è stato tracciato un bilancio dell’esperienza, valutando l’andamento e i risultati positivi raggiunti nel passato e nel corrente anno scolastico. Il Presidente Barbera e il Ministro Valditara hanno quindi concordato che gli incontri dei giudici costituzionali con gli studenti e i docenti di tutte le regioni italiane saranno ripetuti e intensificati anche nel prossimo biennio. A questo scopo verrà presto sottoscritta una nuova convenzione fra la Corte e il Ministero.

Tutte le tappe del viaggio sono disponibili sul sito della Corte nella sezione dedicata: Il Viaggio in Italia. La Corte costituzionale nelle scuole

________________________________

Visita il sito: http://www.cortecostituzionale.it