(ARC) Ambiente: Scoccimarro 11,3 milioni per emendamenti su Stabilit

(AGENPARL) - Roma, 29 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 29 novembre 2024 Alla cabina di regia 5mln per il contrasto al dissesto

idrogeologico, 2mln ad associazioni sportive per efficientamento

impianti

Pordenone, 29 nov – “Ammonta a poco pi? di 11 milioni di euro il

valore degli emendamenti che ci consentiranno di apportare

importanti novit? all’interno della legge di Stabilit? a breve

presentata e votata in Aula. Queste nuove poste si inseriscono in

un pacchetto di circa 200 milioni di euro che testimoniano la

costante rilevanza di questo assessorato nell’accrescimento del

benessere della Regione”.

Lo ha detto l’assessore regionale per la Difesa dell’ambiente

Fabio Scoccimarro intervenendo oggi nel corso della seduta della

I Commissione consiliare integrata durante la quale l’esponente

dell’esecutivo ha illustrato gli emendamenti di propria

competenza.

Nel pacchetto sono ricompresi 5 milioni di euro che saranno

destinati alla Cabina di regia per il contrasto al dissesto

idrogeologico. “Ai 450 mila euro inizialmente previsti – ha

spiegato Scoccimarro – una volta pervenute le richieste dalle

altre direzioni, abbiamo aggiunto ulteriori risorse pari 5

milioni”.

Altra voce importante illustrata dall’assessore regionale ?

quella rivolta alle associazioni sportive. “Visto il grande

successo riscontrato – ha detto Scoccimarro – verr? pubblicato un

nuovo bando per l’efficientamento ecologico, sia legato al

risparmio idrico che energetico degli impianti in gestione alle

associazioni sportive. La dotazione iniziale prevista per il

bando ammonta a 2 milioni di euro”.

Per quanto riguarda il valore degli altri emendamenti presentati,

1 milione verr? destinato ai servizi per la rinaturalizzazione

del Lago dei Tre comuni, 1 milioni di euro ad eventuali nuovi

bandi per le aggregazioni societarie e un altro milione

aggiuntivo per i dragaggi in approdi marittimi, lacuali e

fluviali. Trecentomila euro invece verranno utilizzati per

istituire una nuova linea contributiva destinata ai Comuni

aderenti ai Contratti di fiume: i fondi serviranno per la

realizzazione di scivoli in corrispondenza delle briglie presenti

negli alvei dei corsi d’acqua, aventi la funzione di consentire

lo svolgimento di manifestazioni e attivit? sportive lungo i

fiumi stessi.

Gli emendamenti presentati oggi riguarderanno anche il capitolo

amianto. “Da un lato – ha illustrato Scoccimarro – viene prevista

la delega alle Camere di commercio nella gestione della linea

contributiva destinata alle imprese per la rimozione e lo

smaltimento dell’amianto da edifici adibiti a sedi delle imprese

stesse. Inoltre, si allarga la platea delle imprese che possono

richiedere i contributi amianto, introducendo anche gli edifici

commerciali tra i possibili beneficiari. Infine ? previsto un

contributo di 30 mila euro al comune di Medea per integrare i

fondi gi? ottenuti per la rimozione dell’amianto in una scuola”.

ARC/AL/gg

291749 NOV 24