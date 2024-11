(ARC) Sport: Anzil, atleti olimpici orgoglio del Fvg

(AGENPARL) - Roma, 28 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 28 novembre 2024 Udine 28 nov – “Il Friuli Venezia Giulia ? una terra che

supporta i suoi atleti e investe nelle nuove generazioni affinch?

possano crescere non solo come campioni nello sport ma anche

nella vita. I nostri atleti ci riempiono di orgoglio e sono la

testimonianza pi? alta di ci? che si pu? raggiungere con il

sostegno di una comunit?, con la determinazione, l’impegno e la

forza dei propri sogni”.

Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con

delega a Cultura e Sport Mario Anzil, durante l’incontro con gli

atleti del Friuli Venezia Giulia che hanno partecipato alle

Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024. L’evento, organizzato

dal Panathlon international Club di Udine – realt? che promuove

l’affermazione dell’ideale sportivo e dei suoi valori morali e

culturali quale strumento di formazione ed elevazione della

persona e di solidariet? fra gli uomini e i popoli – si ? tenuto

allo stadio Friuli-Bluenergy stadium con la regia della

presidente del Panathlon international club di Udine Maria

Margherita Alciati, e la collaborazione del governatore Area 12

del Panathlon Distretto Italia Andrea Cecotti e del Consigliere

internazionale Paolo Perin.

Anzil ha espresso un ringraziamento agli organizzatori

sottolineando come “il termine ‘panathlon’, proviene dal greco e

pu? essere tradotto con l’espressione ‘insieme delle discipline

sportive’. Questo concetto ? ben rappresentato qui oggi e ci

invita a riflettere sulla ricchezza dello sport. Come in un

mosaico, ogni disciplina aggiunge una tessera unica, e insieme

creano un quadro straordinario di valori: impegno, rispetto,

solidariet? e integrazione. Gli atleti, con il loro esempio,

incarnano questi valori”.

“Le Olimpiadi di Parigi ci hanno offerto una splendida occasione

per celebrare questa diversit? e questa unit?” ha proseguito

Anzil evidenziando come i nostri campioni abbiano saputo

dimostrare come “lo sport non ? solo competizione, ma anche un

linguaggio universale che unisce popoli e culture. La Regione ?

fiera di averli a fianco come ambasciatori di questo spirito”.

L’evento ha visto la partecipazione di 10 degli atleti olimpici

del Friuli Venezia Giulia e di Emiliana Bizzarini chief medical

officier Paralimpiadi a Parigi, come gi? a Tokyo nel 2020.

Nel dettaglio, erano presenti la squadra di spada femminile,

prima volta in assoluto a vincere la medaglia d’oro olimpica, con

le due friulane Giulia Rizzi e Mara Navarria (oro spada a

squadre), i due ori paralimpici del tennistavolo Matteo Parenzan

e Giada Rossi, il bronzo del tiro a segno paralimpico Davide

Franceschetti. Presenti anche Stefano Battiston per la figlia

Michela (scherma-sciabola), Alex Ranghieri (Beach Volley), Katia

Aere (Hand bike), Marco Frank e Stefania Buttignon

(canottaggio).

L’incontro, che ha visto la partecipazione degli altri sette Club

della regione e del Club sloveno Primorska di Nova Goriza, e il

coinvolgimento dei club Rotary, Lions e delle associazioni

benemerite del Coni, ha voluto essere una serata speciale per

conoscere da vicino i campioni e dialogare con loro di sport e

dell’esperienza olimpica.

282014 NOV 24