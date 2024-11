(ARC) Minoranze: Roberti, Skgz simbolo di integrazione e cooperazione

(AGENPARL) - Roma, 28 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 28 novembre 2024 L’assessore al 70esimo anniversario di fondazione

dell’associazione che rappresenta la comunit? slovena in Italia

Trieste, 28 nov – “L’anniversario di fondazione dell’Skgz, che

dal 1954 rappresenta la comunit? slovena nel territorio

regionale, rappresenta una ricorrenza importante alla luce dei

grandi cambiamenti geopolitici e sociali avvenuti in questi 70

anni. Quando questa associazione vedeva la luce, la cortina di

ferro attraversava l’intero confine con l’ex Jugoslavia, a pochi

chilometri da Trieste. Oggi invece molti passi in avanti sono

stati fatti sul fronte dell’integrazione e molto ? cambiato anche

per quanto riguarda le condizioni interne della minoranza

slovena, che vede nell’Amministrazione regionale del Friuli

Venezia Giulia un partner fondamentale”.

Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale alle Autonomie

locali Pierpaolo Roberti, in occasione della cerimonia

organizzata per i 70 anni dalla fondazione dell’Unione culturale

economica slovena (Skgz).

Il rappresentante della Giunta ha sostenuto come, negli anni

passati, elementi divisivi avessero favorito il sorgere di

posizioni ideologiche a scapito dell’esistenza stessa della

minoranza slovena. “Vogliamo evitare il ripresentarsi di tali

divisioni e incentivare la cooperazione tra realt? confinanti”,

ha dichiarato Roberti, aggiungendo che “interventi come la

ristrutturazione del Narodni dom di San Giovanni e altri

avvenimenti come la partnership sorta in vista di Nova Gorica e

Gorizia capitale europea della Cultura 2025, rappresentano gesti

significativi a testimonianza del nostro impegno”.

L’Skgz ? stata costituita nel 1954 in seguito alla sottoscrizione

del Memorandum di Londra, che ha sancito la definitiva

appartenenza del territorio di Trieste all’Italia. Nella sua

storia ultradecennale, l’associazione si ? sempre impegnata nel

rafforzamento delle attivit? degli sloveni in Italia nel campo

della cultura, dell’economia e della societ? civile, oltre che

nel promuovere una visione in cui la collaborazione tra Italia e

Slovenia sia fondamento per sviluppo economico-culturale e per un

futuro d’integrazione nell’intera area dell’Alto Adriatico.

ARC/PAU/ma

282033 NOV 24