(ARC) Eventi: Callari, Tesoro della Cattedrale arricchisce Gorizia

(AGENPARL) - Roma, 28 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 28 novembre 2024 L’assessore ha sottolineato come la mostra permanente, sostenuta

economicamente dalla Regione con 48mila euro, ci avvicini a

GO!2025

Gorizia, 28 nov – “Anche grazie al contributo di 48mila euro

della Regione da oggi la Cattedrale di Gorizia pu? esporre un

vero e proprio tesoro artistico come i busti lignei di Taziano,

Ilario e Stefano, oltre ad alcune reliquie che testimoniano come

la chiesa goriziana raccolse l’eredit? di quella aquileiense.

Questo progetto rappresenta un altro tassello che ci avvicina a

GO!2025 presentando una citt? culturalmente affascinante e

all’altezza del grande appuntamento internazionale del prossimo

anno”.

Lo ha detto oggi a Gorizia l’assessore regionale al Patrimonio

Sebastiano Callari a margine dell’inaugurazione della mostra

permanente sul Tesoro della Cattedrale Metropolita dei Santi

Ilario e Tiziano martiri, preceduta dalla celebrazione della

Santa Messa officiata dall’Arcivescovo Carlo Roberto Maria

Radaelli.

Come ha sottolineato l’assessore, la conoscenza e la

valorizzazione del passato aggrega la comunit? attorno alla sua

storia e ai suoi principi.

“Non ci pu? essere un’idea di futuro – ha concluso Callari – che

cancelli o dimentichi chi siamo stati e quali siano le fondamenta

della nostra cultura”.

ARC/GG/ma

282039 NOV 24