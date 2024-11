(AGENPARL) - Roma, 27 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 27 novembre 2024 Picchiato per non avere pagato, presi due parcheggiatori abusivi Nel

Napoletano, dalla Ps: avevano anche tentato una rapina. Borrelli (Avs):

“eppure in troppi difendono ancora questi delinquenti. Il Parlamento

approvi la norma che ho presentato da tempo”.

Tentativo di rapina, lesioni e minacce aggravati: è il reato contestato a

due parcheggiatori abusivi arrestati dalla Polizia di Stato di Acerra

(Napoli) al termine di indagini coordinate dalla Procura di Nola. I due, lo

scorso 4 ottobre, avrebbero percosso e minacciato una persona che si era

rifiutata di pagare per la sosta, nei pressi di una struttura sanitaria

locale, procurandole lesioni personali per le quali era ricorsa alle cure

dei sanitari. Gli indagati avevano anche tentato di impossessarsi degli

effetti personali della vittima. Entrambi sono stati arrestati e chiusi la

Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.

“Ogni giorno migliaia di persone vengono taglieggiate, picchiate,

minacciate e derubate – spiega il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli –

da questi delinquenti che in troppi ancora difendono. Per ora per questi

reati sono previste solo sanzioni amministrative mentre giace in parlamento

una mia proposta di legge per colpire in modo serio questi estorsori

violenti e pericolosi. C’è un solo modo per fermarli: l’arresto in

flagranza di reato da parte delle forze dell’ordine”.

