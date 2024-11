(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 23 novembre 2024 MO: Bergamini (FI) “Iniziativa Cpi necessita di approfondimento. Da governo linea prudente”

“La linea del governo italiano sull’ordine di arresto della Cpi nei confronti di Netanyahu e Gallant è di prudenza, trattandosi di un’iniziativa che necessita un ampio approfondimento. La scelta adottata da Antonio Tajani di inserire il punto all’ordine del giorno del G7 dei ministri degli Esteri che si terrà lunedì a Fiuggi è politicamente ineccepibile. In questo momento è necessario tenere unita la comunità occidentale. Nessuna azione di organismi di competenza sovranazionale, ancorché giuridici, può avere come conseguenza il venir meno dell’obiettivo comune dei Paesi liberi: la lotta al terrorismo e la neutralizzazione di quei gruppi armati che si pongono, come finalità fondante, la distruzione dello Stato di Israele. Questo, in Italia e altrove, non dobbiamo mai dimenticarlo”. Lo ha detto la Vicesegretaria Nazionale e Responsabile Esteri di Forza Italia Deborah Bergamini a margine di un evento del movimento azzurro in corso a Marina di Carrara.

