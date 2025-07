(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 15 July 2025 Turismo. Berrino (FdI): Sinergia con Ia è sfida presente e futura

“Quella che si tiene oggi in Senato è una conferenza stampa importante, perché la sinergia tra Intelligenza artificiale e turismo rappresenta una sfida del presente e del futuro. L’Intelligenza artificiale, infatti, rappresenta uno strumento ulteriore per attrarre verso il nostro Paese turisti, esteri e non solo. Questo appuntamento oggi è inoltre un’occasione per ritrovare lo Skal International Club, un’associazione di albergatori che conosco da tantissimi anni, da quando, fin dal 1995, ero vicesindaco di Sanremo”.

Così il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, nel corso della conferenza stampa, in sala Nassirya del Senato, “Intelligenza Artificiale e Turismo: La Skal International Club di Roma come raccordo tra istituzioni, aziende internazionali ed operatori del turismo”.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica