AGENZIA DELLE ENTRATE – Avviso all’utenza del 15 luglio 2025

Sogei spa ha comunicato che a causa di un errore di stampa, alcune comunicazioni relative

ai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi (Modello redditi persone fisiche 2023 – anno

di imposta 2022) inviate a partire dalla fine di giugno 2025, non contengono la prima pagina

in cui vengono fornite ai destinatari le spiegazioni sulla natura dell’atto e sui passi da

seguire.

Preso atto di quanto comunicato da Sogei Spa, nello scusarci del disagio arrecato, invitiamo

i destinatari delle comunicazioni che presentano questa anomalia di stampa a non

tenerle in considerazione e a cestinarle.

L’Agenzia nel prossimo mese di settembre provvederà a inviare gli atti riportanti tutte le

informazioni corrette.

Roma, 15 luglio 2025

