Roma, 15 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 15 July 2025 Statuto Siciliano, Russo (FdI): “Risultato storico. Opportunità per rendere la Sicilia attrattiva e competitiva”

“L’approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, della misura di attuazione allo Statuto siciliano in materia finanziaria è un risultato storico. In questo modo la Sicilia, grazie al lavoro portato avanti dal governo Meloni a dare corso a questa importante norma, potrà intervenire su aliquote di propria competenza, che permetteranno di promuovere sviluppo economico, coesione e solidarietà sociale”, a dichiararlo è Raoul Russo, senatore di Fratelli d’Italia e capogruppo commissione insularità.

“L’obiettivo di questa norma – spiega Russo – è attrarre imprese ma anche cittadini, introducendo una fiscalità di sviluppo e compensativa, cosa unica in Italia. Non è secondaria l’agevolazione fiscale per i pensionati non residenti che acquistano casa in Sicilia e trasferiscono la residenza nell’Isola, come accade già in Portogallo”.

“Questa – conclude il senatore di FdI – è un’opportunità concreta per rendere la Sicilia più competitiva e favorire la crescita occupazionale”.

