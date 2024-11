COMUNICATO STAMPA – PROVINCIA DELLA SPEZIA – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER IL QUARTO PERIODO REGOLATORIO – ATO IDRICO

(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

COMUNICATO STAMPA

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER IL QUARTO PERIODO REGOLATORIO – ATO IDRICO

Relativamente alla pratica che prevede l’approvazione dello “Schema regolatorio per il quarto periodo regolatorio (mti-4), di cui all’articolo 4 della deliberazione Arera 639/2023/r/idr – gestore Acam Acque Spa”, in sede di Consiglio provinciale, al fine di dare una corretta informazione, si comunica quanto segue:

Sulla pratica è in corso un iter stabilito e condiviso con i Sindaci della provincia, che in queste settimane stanno anche incontrando autonomamente il gestore.

Gli uffici tecnici provinciali dell’Ato idrico stanno fornendo, anche con incontri tecnici specifici, tutti i chiarimenti necessari che sono richiesti dagli stessi Sindaci, questo al fine di avere ogni informazione tecnica a loro utile per la piena comprensione degli atti, anche in funzione del vincolante quadro normativo nazionale di riferimento.

L’approvazione dello schema regolatorio proposto dal gestore, secondo le norme dettate dalla vincolante delibera emessa della autorità Arera nel dicembre 2023, non è però all’ordine del giorno della prossima seduta di Consiglio provinciale, ma sarà calendarizzata e convocata in funzione degli esiti della prevista seduta di Assemblea dei Sindaci, non ancora calendarizzata, che dovrà dare indicazioni all’Ente ed al Consiglio provinciale, così come richiesto unanimemente dai Consiglieri provinciali stessi nell’ultima seduta di consiglio.

La Spezia, 23 novembre 2024

