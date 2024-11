(ARC) Cultura: Anzil, Cjase Cocl scrigno dello spirito di comunit

(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 23 novembre 2024 Il vicegovernatore in visita al museo di Fagagna per i trent’anni

della fondazione. “In Stabilit? confermeremo contributi per

piccoli musei”

Pordenone, 23 nov – “Cjase Coc?l e la storia che qui ?

racchiusa rappresentano al meglio quella che ? una caratteristica

dei nostri paesi, cio? il profondo spirito della comunit?. Un

luogo magico, oltre che un museo, perch? ci sono oggetti storici

che ricordano il lavoro passato, ma soprattutto perch? c’? il

lavoro di tante persone che volontariamente si prendono cura di

questo luogo tramandando un messaggio importante alle giovani

generazioni”.

Lo ha detto oggi pomeriggio il vicegovernatore della Regione con

delega alla Cultura, Mario Anzil, durante la visita – compiuta

con il sindaco Daniele Chiarvesio e la giunta municipale – a

Cjase Coc?l, il Museo della vita contadina di Fagagna in

occasione del trentesimo anniversario di fondazione.

Un’occasione, per il vicegovernatore di incontrare anche il

gruppo di volontari del museo e dell’adiacente ecomuseo “Il

Cavalir”, Ecomuseo della gente di collina.

Cjase Coc?l ? un’istituzione che si occupa di studiare,

conservare, valorizzare e presentare la memoria collettiva di una

comunit?. Infatti, nel lungo periodo di preparazione del museo,

accanto al restauro e alla catalogazione degli oggetti, ? stata

curata in particolare la memoria storica, attraverso i ricordi e

le esperienze vissute dagli anziani e di chi, in prima persona,

aveva vissuto quel tempo. Particolare attenzione ? rivolta, oltre

alla storia del lavoro contadino, anche alla memoria dei vecchi

mestieri, con uno spazio dedicato anche all’apicoltura storica,

unico esempio in Friuli Venezia Giulia.

“? importante – ha aggiunto il vicegovernatore – in un’epoca come

questa in cui, per la prima volta nella storia dell’uomo, capita

che i ragazzi sappiano pi? dei vecchi attraverso le nuove

tecnologie. Ci? non ? mai accaduto, poich? nella storia sono

sempre stati gli anziani a trasmettere il sapere e la memoria ai

giovani. Diventa molto pericoloso quando il sapere degli anziani

rischia di non essere pi? considerato un valore e una risorsa.