(ACON) SETTIMANA IN CR. SUL TAVOLO DELLE COMMISSIONI ARRIVA LA STABILIT 2025

(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 23 novembre 2024 (ACON) Trieste, 23 nov – La manovra di bilancio pi? attesa

dell’anno, la Stabilit?, affiancata dalla nota di aggiornamento

al Documento di economia e finanza (Defr), dal disegno di legge

collegato e dal bilancio di previsione anni 2025-27, ha iniziato

il suo iter nelle Commissioni di merito. La settimana entrante la

vedr? ancora soppesata in lungo e in largo dai consiglieri,

secondo lavori propedeutici a quelli che affronteranno in Aula

tra il 10 e il 13 dicembre e in attesa di dare il meglio, sabato

30, prendendo parte anche quest’anno alla gara di beneficienza

firmata Telethon, a Udine, come squadra ufficiale del Consiglio

regionale, capitanata dal presidente Mauro Bordin.

Venendo allo specifico delle sedute di Commissione, luned? 25,

con inizio alle 10, la Seconda di Markus Maurmair (FdI)

riprender? in mano i provvedimenti seguita a ruota, alle 14,

dalla Terza di Carlo Bolzonello (Fedriga presidente), che si

prender? il tempo anche di esprimere un parere sulla delibera

giuntale in materia di regolamento per la concessione dei

contributi regionali per eliminare le barriere architettoniche

nelle case.

Diego Bernardis (Fp) ha dato appuntamento alla Quinta per marted?

mattina, sempre alle 10, mentre alle 14.30 sar? la Quarta di

Alberto Budai (Lega) ad esaminare gli strumenti della manovra,

chiudendo cos? il cerchio degli organi competenti per materia.

Gioved? 28 e venerd? 29, ecco che l’esame finale sar? come di

prassi affare della I Commissione di Alessandro Basso (FdI),

preposta anche a raccogliere gli eventuali emendamenti da

inserire nel testo base.

Ma venerd?, il Palazzo di piazza Oberdan sar? teatro anche di un

altro appuntamento istituzionale: il convegno dell’Osservatorio

regionale antimafia “L’usura. Prevenzione e contrasto”, il cui

intervento di indirizzo da parte della presidente, Barbara Clama,