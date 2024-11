(ACON) SALUTE. BORDIN: LILT SIGNIFICA PREVENZIONE E ALTRUISMO

(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 23 novembre 2024 (ACON) Udine, 23 nov – “Questo convegno testimonia il valore

dell’associazionismo e dell’impegno di chi, con dedizione e

altruismo, porta avanti una missione fondamentale: sensibilizzare

sull’importanza della prevenzione e offrire supporto concreto a

quanti affrontano la difficile battaglia contro il cancro. La

Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) ? un simbolo di

speranza e una guida nel diffondere la consapevolezza che

prevenire significa salvare vite, nonch? rappresenta un esempio

di come l’unione tra volontariato e istituzioni possa fare la

differenza”.

Con queste parole il presidente del Consiglio regionale del Fvg,

Mauro Bordin, in apertura del convegno annuale Lilt for women –

Lilt for men, organizzato dall’associazione provinciale di Udine

in collaborazione con il dipartimento di Oncologia dell’Azienda

sanitaria Asufc presso l’auditorium Comelli della sede della

Regione, ha ribadito “l’importanza dei volontari che, con impegno

e generosit?, hanno dato speranza e conforto a migliaia di

famiglie. Il loro esempio deve essere un faro per le nuove

generazioni e uno stimolo per tutti noi a costruire una societ?

pi? attenta, solidale e vicina a chi soffre”.

“La prevenzione ? la nostra prima linea di difesa e richiede

un’azione congiunta tra istituzioni, mondo sanitario e societ?

civile. Eventi come questo – ha continuato Bordin, intervenuto

insieme all’assessore regionale Riccardo Riccardi – rafforzano la

consapevolezza collettiva e contribuiscono a diffondere una

cultura della salute che ? fondamentale per il benessere della

nostra comunit?”.

“La collaborazione tra molteplici specialisti oggi diventa sempre

pi? cruciale. I progressi scientifici e tecnologici stanno

rivoluzionando le cure, ma ? attraverso il lavoro di squadra e il

dialogo che si possono raggiungere i migliori risultati per i

pazienti”, ha aggiunto il numero due della Regione.

Bordin quindi ha sottolineato come “la malattia non coinvolge

solo il corpo, ma anche la mente e lo spirito del paziente e dei

suoi familiari. Ascoltare le storie di chi affronta queste sfide

e dare spazio all’aspetto emotivo rappresenta una risorsa

straordinaria per migliorare la qualit? della cura e della vita.

? con questo spirito che rinnovo il mio plauso agli organizzatori

e ai professionisti della sanit? per il loro impegno. Il vostro

lavoro ? un faro di speranza per tutti noi”.

Dopo l’introduzione del presidente della Lilt Udine, Giorgio