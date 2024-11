(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 22 novembre 2024 UNIVERSITA’, TODDE (GN) ORA ALLA SAPIENZA ABBIAMO ANCHE IL GIOCO

DELL’IMPICCATO FASCISTA

“Indegno alla Sapienza che il collettivo antifascita dipinga gioco

dell’impiccato con la soluzione ‘Azione Universitaria’ su un muro

dell’Ateneo romano.stiamo passando il segno con continue azioni

intimidatorie dove gli Studenti di Sapienza Antifascita continuano a

infondere un clima di odio e intolleranza. Noi non siamo come loro e ci

teniamo a ribadirlo a chiare lettere. Per noi la libertà di espressione non

contempla l’odio e la persecuzione ad oltranza dell’avversario politico.

Siamo stufi di questa situazione ormai fuori dall’alveo democratico”. Così

in una nota il presidente di Gioventù Nazionale Roma Francesco Todde