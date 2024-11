Uispress n. 43 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 22 novembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2024

25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne: le iniziative e l’impegno Uisp sul territorio

*Nel 2023, secondo l’ultimo report Istat, sono avvenuti 96 femminicidi*: gli omicidi di genere rappresentano l’82% degli omicidi delle donne ed è l’ambito familiare, e in particolare quello della coppia, a registrare l’incidenza più alta. “I numeri confermano un fenomeno allarmante che non accenna a calare – dice *Manuela Claysset, responsabile Politiche di genere e diritti Uisp* – dalle notizie emergono forme di violenza che si esprimono a tutti i livelli della vita quotidiana delle donne, dal linguaggio alla professione.* Il patriarcato, culturalmente e nelle azioni, esiste*, non basta cancellarlo a parole. Per il 25 novembre, saremo in campo con attività motorie, momenti di riflessioni e di gioco, dal nord al sud del Paese”

[1] Sport e diritti delle donne: piscine al femminile in Piemonte, dall’esempio di Torino alle nuove proposte

In questi giorni si è parlato di nuovo di piscina al femminile, a seguito di una nuova proposta presentata al Comune di Ciriè dal Comitato territoriale Uisp di Bra-Cuneo. Un’attività sportiva importante della quale ci fa piacere ricordare il vero obiettivo e valore. *Quali sono le radici del progetto?*

“L’idea trae spunto dalla storia dell’esperienza torinese – spiega *Patrizia Alfano, presidente regionale Uisp Piemonte* – Nella primavera del 2007, Uisp Torino lanció un progetto dal titolo “Lo sport quotidiano delle donne”. In questi 17 anni nella piscina di Torino sono *passate tante generazioni di donne*, con diverse religioni e provenienze”.

“La piscina delle donne è stata dichiarata *buona pratica *all’interno della Carta europea dei diritti delle donne nello sport [2] e in vari altri progetti europei”, ricorda *Daniela Conti, responsabile Politiche per la cooperazione e l’interculturalità Uisp*.

Dello stesso avviso è anche il *sociologo Davide Valeri*: “Uguaglianza non significa trattare tutti allo stesso modo, ignorando le differenze culturali, religiose o personali; al contrario, *richiede di riconoscere le diverse esigenze e di rispondere a esse”*

[3] Il ministro per lo Sport Abodi agli Eps: al lavoro per una nuova architettura dello sport italiano

Proseguono gli incontri periodici del tavolo permanente di confronto *tra il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e i presidenti degli Enti di promozione sportiva*. Molti i temi trattati nel corso dell’ultima riunione tenutasi la scorsa settimana, giovedì 14 novembre, a Roma. Al centro della riunione il percorso che porterà, a breve, *all’adozione del Codice di comportamento, una sorta di “guida etica”*.

“Il ministro Abodi ci ha poi anticipato – racconta *Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp* – come sia ormai ‘iniziato* il cantiere di riforma complessiva dell’architettura del sistema sportivo*, a 25 anni dal Decreto Melandri’, per usare le sue parole. All’ordine del giorno anche il tema di una piena rappresentanza della promozione sportiva all’interno di organismi plenari nazionali del sistema sportivo, *anche alla luce dell’articolo 33 della Costituzione*”

[4] Matera Sport Film Festival 2024: pellicole da tutto il mondo tra cinema d’autore e sport sociale

Un giro del mondo attraverso le sensibilità e le opere di *oltre 120 film* di altrettanti registi di tutto il mondo che hanno partecipato alle selezioni, *venticinque opere selezionate*, nove delle quali verranno premiate. Questi sono i numeri della 14esima edizione del Matera Sport Film Festival.

Molti i film che verranno presentati in anteprima ed altri che daranno il via ad un dialogo con i ragazzi delle scuole. Sport sociale protagonista, *per raccontare realtà spesso poco note di marginalità, discriminazione o riscatto*. Fino a sabato 23 novembre verranno proiettate le 25 opere in concorso, provenienti da diversi paesi del mondo.

Il Festival si pone l’obiettivo di avvicinare il pubblico, in particolare i giovani, alle storie di *resilienza e inclusione* che caratterizzano il mondo dello sport. Per tre giorni, le principali sedi culturali di Matera saranno animate da proiezioni, dibattiti, spettacoli e incontri con protagonisti e ospiti di prestigio, nazionali e internazionali. Il Matera Sport Film Festival vedrà la partecipazione di *registi, atleti e giornalisti* che porteranno al pubblico testimonianze e visioni uniche sul ruolo dello sport come strumento di cambiamento sociale

[5] Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: cosa può fare lo sport? Le proposte dell’Uisp

La Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza si celebra ogni anno *il 20 novembre*: per questa ricorrenza *l’impresa sociale Con i Bambini* ha promosso tre giorni di incontri ed eventi nazionali a Roma dal titolo “Con i bambini cresce l’Italia” dedicati ai temi del contrasto della povertà educativa e sono stati diffusi i dati dell’indagine demoscopica Con i Bambini – Demopolis [6], che ha ascoltato proprio gli adolescenti.

“In questi giorni stanno uscendo molte ricerche che analizzano la situazione psicologica e sociale di bambini e adolescenti per costruire un quadro, il più completo possibile, del contesto – dice *Loredana Barra, responsabile politiche educative e inclusione Uisp* – I dati non sono confrortanti, ci pongono di fronte alle assenze e ai silenzi degli adulti. A proposito di ciò *lo sport va visto per il suo valore educativo*, come ci ricordano le evidenze scientifiche che dimostrano i benefici dello sport per le persone minorenni. Lo sport deve essere visto come strumento di prevenzione di alcune patologie e aiuto nel *combattere le disuguaglianze sociali*”

[7] Verso il Congresso nazionale Uisp: nuovi appuntamenti per i Comitati territoriali

In vista del Congresso nazionale Uisp (14-16 marzo 2025) prosegue anche questo fine settimana il percorso congressuale Uisp sul territorio con nuovi appuntamenti. *Presentiamo i Congressi previsti nei prossimi giorni* e le notizie su quelli che si sono svolti nello scorso week-end

[8] Placemaking and sport: riflettori su rigenerazione urbana per l’evento finale del progetto europeo

Venerdì 22 novembre, nell’ambito del Matera Sport Film Festival, si tiene l’evento finale del progetto *“Placemaking and sport – Innovative European solutions”*, finanziato dalla Comunità europea, di cui Uisp è partner.

*Matera è la città pilota* del progetto in Italia, le altre sono *Copenhagen* (Danimarca), *Zejtun* (Malta), *Nizza* (Francia), *Valencia* (Spagna). Obiettivo del progetto europeo è favorire soluzioni innovative ed efficaci per gli spazi pubblici, la sfida per le organizzazioni sportive è stata quella di *adattare gli spazi pubblici*, come parchi e piazze, per renderli luoghi dove fare sport e attività motoria andando incontro alle necessità dei cittadini.

L’iniziativa si svolge *all’Università degli studi della Basilicata*, e coinvolge anche gli studenti di alcune scuole superiori per un’occasione di confronto, riflessione e condivisione. Infatti, vengono presentati i cinque short video che ogni città ha prodotto, che illustreranno soluzioni innovative ed efficaci per gli spazi pubblici delle città. *GUARDA I 5 VIDEO DEL PROGETTO [9] *

[10] Uisp Veneto: come favorire l’accesso di giovani nella governance Uisp? Intervista a Nora Annesi

“Per affrontare un tema così complesso ci siamo *rivolti alla Scuola Sant’Anna di Pisa* con cui abbiamo avviato un accordo biennale finalizzato allo studio di strategie che possano favorire questo cambiamento”, spiega *Massimo Gasparetto, presidente regionale Uisp Veneto.

*”Il ruolo della Sant’Anna di Pisa è quello di individuare quali sono le barriere interne ed esterne che portano all’attuale situazione di staticità – risponde *Nora Annesi*, ricercatrice della Scuola Sant’Anna di Pisa – abbiamo riscontrato *un alto tasso di risposta*. Sia internamente, sia esternamente da parte dei presidenti delle società sportive. Significa che internamente c’è interesse ad affrontare il problema ed esternamente che *c’è interesse* ad essere coinvolti in nuove responsabilità”*

[11] Non sono emergenza, le parole e i numeri del disagio giovanile nella ricerca di Openpolis

Il disagio giovanile è un tema complesso che ha guadagnato nuova attenzione a seguito della pandemia da Covid-19, ma che esisteva già ben prima dell’emergenza sanitaria. In questi anni, *il dibattito sui giovani è stato segnato da un’abbondanza di informazioni e opinioni spesso frammentate*, talvolta aneddotiche, e raramente supportate da dati concreti e strutturati. Tuttavia,* non tutti i segnali sono negativi*: i giovani si sono anche distinti per la loro capacità di mobilitarsi su temi importanti e di impegnarsi per il cambiamento.

*Openpolis* ha realizzato un aprofondimento sulla condizione di ragazzi e ragazze, che tra difficoltà economiche, cambiamenti nel benessere psicologico e sfide educative, si trovano ad affrontare sfide senza precedenti. Al netto di problemi e difficoltà, oltre 6 giovani su 10 tra 14 e 19 anni esprimono *un giudizio positivo sulle proprie prospettive future* nei prossimi 5 anni. Solo partendo dal punto di vista di ragazze e ragazzi è possibile migliorare la loro condizione e quella del paese

[12] “Moving People – Moving Europe”: lo sport sociale europeo si è riunito a Lubiana con l’Isca

Dall’11 al 13 novembre si è tenuta a Lubiana, in Slovenia, la *conferenza internazionale promossa dall’Isca*-International sport and culture association, “Moving People – Moving Europe”. L’incontro ha coinvolto decine di organizzazioni europee, tra cui l’Uisp, che si occupano di sport sociale e che fanno parte della rete dei progetti Isca per la promozione dello sport di base.

“La conferenza Moving people-Moving Europe è il tradizionale appuntamento promosso dall’Isca nell’anno in cui non c’è il Move Congress – racconta *Daniela Conti, responsabile politiche per la cooperazione e l’interculturalità* – prevede incontri *rivolti a tutte le organizzazioni coinvolte nei progetti Isc*a, con l’approfondimento di contenuti legati alle sperimentazioni e alle iniziative in corso, con una prospettiva concreta e per la costruzione di rete tra le associazioni”

[13] Sport e coesione sociale: ne hanno parlato a Radio InBlu Tiziano Pesce e Vanessa Pallucchi

Sabato 16 novembre Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp, è stato ospite insieme a Vanessa Pallucchi, portavoce Forum terzo settore, di *Radio In Blu*, per presentare il nuovo progetto nazionale dell’Uisp, Tran-Sport.

“Siamo partiti dai bisogni rilevati sul territorio – ha detto *Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp* – carenze nell’accessibilità dello sport e dell’attività fisica, rischio di deprivazione sportiva legato alle crisi in atto, per dare vita ad *un intervento partito in 18 regioni italiane*, con il coordinamento di 40 Comitati regionali e territoriali Uisp”.

“Lo sport, per il terzo settore, rappresenta anche quantitativamente *una realtà italiana molto importante che infrastruttura tutto il nostro paese* – ha detto Vanessa Pallucchi – In un momento in cui c’è così tanto disorientamento e spaesamento e in cui bisogna riannodare le relazioni, lo sport è una metafora della vita, sia per i ragazzi che per gli adulti, molto *importante per riuscire a ricreare quei legami di senso che sono oggi necessari*”

[14] La formazione Uisp prosegue con appuntamenti su tutto il territorio nazionale

Proseguono i corsi di formazione Uisp *organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali*. I percorsi formativi procedono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. L’Uisp ha sempre messo *al primo posto la qualità della formazione* e la capacità di innovare la sua proposta anche dal punto di vista tecnologico.

Sono *circa 150 le qualifiche nazionali che l’Uisp rilascia* a tecnici, giudici, operatori, istruttori, insegnanti, maestri, riferite alle* 180 discipline organizzate in tutta Italia, a cui si aggiungono i corsi per dirigenti*. Ogni percorso formativo, oltre agli aspetti specifici delle discipline e delle qualifiche richieste, prevede materie di studio finalizzate al benessere, al gioco, al divertimento, ma anche all’educazione, all’inclusione, alla valorizzazione e cura dell’ambiente

[15] Il biliardo inclusivo Uisp va in scena in provincia di Bologna: tra sport, socialità ed integrazione

*Sabato 30 novembre*, il Centro Sociale Ernesto Faccioli di *San Pietro in Casale in provincia di Bologna*, ospiterà il torneo di biliardo inclusivo, organizzato dal Comitato territoriale Uisp di Bologna.

“In questo modo – racconta *Vanni Bertacchini*, responsabile Biliardo Nazionale nell’ambito del Settore Giochi Uisp – si dà l’opportunità a questi ragazzi di imparare, attraverso lo sport, la disciplina e il rispetto alle regole, *senza dimenticare l’importanza del gioco e del divertimento*”. I partecipanti potranno competere in coppia con un atleta nazionale normodotato, per garantire maggiore *coinvolgimento, solidarietà ed integrazione*

[16] L’Uisp alla conferenza stampa “No al ponte sullo Stretto”. Tante associazioni insieme alla Cgil

*“Non è il ponte sullo Stretto” l’opera necessaria* per rilanciare lo sviluppo della Sicilia, della Calabria e del Mezzogiorno. Questo il messaggio emerso dalla conferenza stampa organizzata a Roma, venerdì 15 novembre, da Cgil e varie associazioni, tra cui l’Uisp.

Il *presidente nazionale Uisp, Tiziano Pesce*, è intervenuto alla Sala Capranichetta di Roma: “Con forza diciamo ‘No al ponte’, perché crediamo che le risorse e le politiche pubbliche debbano essere *indirizzate verso il contrasto al grave dissesto idrogeologico* che minaccia il nostro territorio. È urgente mettere in sicurezza le nostre terre e migliorare le infrastrutture stradali e ferroviarie. Serve un investimento serio nei mezzi pubblici, per garantire un sistema di trasporti che sia davvero efficiente e sostenibile. Ma non ci fermiamo qui: *c’è bisogno di un rilancio delle politiche sociali e di prossimità”*

[17] 30 anni fa nasceva il terzo settore: il 27 novembre a Roma i protagonisti di ieri e oggi

*Mercoledì 27 novembre* dalle 10 alle 13 presso l’Eurostars Roma Aeterna (Piazza del Pigneto 9a), si svolgerà l’iniziativa *“30 anni di terzo settore: La solidarietà oggi è un lusso?”* promosso dal Forum Terzo Settore per la ricorrenza del trentesimo anniversario della nascita del terzo settore italiano. L’evento vedrà, tra gli altri, gli interventi del presidente emerito della Corte Costituzionale, *Giuliano Amato*, che terrà una lectio magistralis sull’evoluzione del terzo settore in Italia e la viceministro al Lavoro e Politiche sociali, *Maria Teresa Bellucci*.

*GUARDA IL VIDEO DELLA MANIFESTAZIONE “LA SOLIDARIETA’ NON E’ UN LUSSO” (ottobre 1994) [18]

*Fa un certo effetto vedere tutte insieme nel ’94, forse per la prima volta, *le bandiere di tante associazioni, da Arci a Acli, da Uisp ad Auser*, dalla Comunità di Capodarco all’Anpas e tante altre. Associazioni di matrice laica e cattolica sfilare fianco a fianco per via del Corso, sino a piazza del Popolo. E soprattutto i volti di dirigenti associativi che hanno segnato un’epoca, come *Tom Benetollo e Gianmario Missaglia*, spalla a spalla con gli attivisti di tutte le età, giunti da tutta Italia

[19] MovieMenti: i ciak dello sport sociale e per tutti Uisp. I video e i servizi radio/tv che raccontano l’associazione

Ciak, azione! *Sette giorni di sport, raccontati dai media ma non solo*. Lo sport sociale e per tutti Uisp trova nel web il canale per raccontarsi. *Emozioni, volti e attività dello sport sociale* del territorio nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi.

Video in diretta o trasmissioni tv, servizi giornalistici o brevi video di foto per raccontare il valore dello sport per tutti. Ogni settimana selezioniamo i video *intercettati sui social, sentiti in radio o visti in tv *

[20] Sport sociale e per tutti: gli articoli Uisp nazionale più letti degli ultimi giorni

Nel corso di questi giorni in primo piano: la nuova *Guida Pratica Uisp*: ecco come scaricarla gratuitamente; *Città in danza Uisp* si fa in tre e parte da Torino, poi Matera e Roma; *Uisp Modena* e “Il ruolo delle polisportive nella comunità”; *Ferrarotti*, esploratore di universi ignorati dall’accademia; *Uisp per i diritti di genere*, contro la violenza sulle donne

[21] Il tuo 5×1000 della dichiarazione Irpef all’Uisp per i diritti e la coesione

Come tutti gli anni siamo chiamati a scegliere a chi destinare il 5 per mille. Donare attraverso questo strumento significa dare concretezza al principio di sussidiarietà orizzontale in modo volontario e consapevole.

*L’Uisp, come ente che opera nell’ambito del non profit della promozione sportiva e sociale può beneficiare di questo tipo di sostegno*.

*Attraverso lo sport, importante fattore di promozione dello sviluppo sostenibile, l’Uisp continuerà a promuovere e valorizzare gli aspetti sociali, economici ed ambientali come l’associazione delle “attività sostenibili” per migliorare il mondo, il nostro Paese e la società nella quale viviamo continuando a tenere saldi *gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite*

