(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 22 novembre 2024 UE: Salini, no obbligo auto elettrica. Motore endotermico inquina meno e salva posti di lavoro

“Dobbiamo chiederci qual è il nostro obiettivo. Se è ottenere una mobilità più pulita, nessuno ha stabilito l’obbligo di puntare sull’auto elettrica. L’alternativa è il motore endotermico di ultima generazione. Che differenze ci sono tra i due modelli? L’elettrico ha una serie di caratteristiche che lo rendono abbastanza pulito, ma non del tutto. Questo perchè serve l’energia elettrica per alimentare quelle batterie e oggi nel mondo meno del 30% dell’energia elettrica prodotta è rinnovabile. Quindi, con quella macchina, non si pulisce l’aria: dietro c’è un qualcosa che consuma e inquina più del motore endotermico”. Lo ha detto Massimiliano Salini, vicepresidente del PPE ed eurodeputato FI-PPE, intervenendo a Dritto e Rovescio. “Il motore endotermico – ha proseguito – ha una caratteristica: non solo consuma molto meno e inquina infinitamente meno di prima, in più viene alimentato con nuovi carburanti che hanno un bilancio carbonico zero. Quindi, il motore endotermico inquina poco, e contribuisce a salvare posti di lavoro, perchè le macchine possono essere prodotte in Europa, senza cedere una fetta di mercato alla Cina”, ha concluso.

