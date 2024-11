(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 22 novembre 2024 MO: Braga (Pd), Solidarietà ai feriti. Inaccettabile colpire chi lavora per la pace

Solidarietà ai militari feriti. Inaccettabile che si contini a colpire chi da anni è impegnato per la pace e che può ancora aiutare ad aprire un dialogo tra tutte le parti coinvolte in un’area tormentata.

Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati

Roma, 22 novembre 2024

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

