Cs – Assemblea nazionale Anci, affrontati i temi dello spopolamento, dei servizi nelle aree interne e delle fusioni tra Comuni

*Assemblea nazionale Anci, affrontati i temi dello spopolamento, dei

servizi nelle aree interne e delle fusioni tra Comuni*

*Padrin: «Chiara e inequivocabile la voce della montagna. Ottime le

aperture sul ritorno all’elettività delle Province»*

«L’ossatura del Paese sono le aree interne e quelle montane. La richiesta

di servizi per renderle abitabili oggi e abitate in futuro è arrivata forte

e chiara dai sindaci. E ci conforta nella richiesta che la Provincia avanza

da tempo di garantire servizi anche nelle zone “a fallimento di mercato”».

È il commento del presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin,

che in qualità di sindaco di Longarone ha partecipato alla due giorni di

Anci a Torino.

Il presidente ha condiviso non solo il ragionamento portato avanti dai

colleghi sindaci sulle aree interne e montane, ma anche quello relativo

alla ridefinizione del Tuel (Testo unico enti locali). «Gli amministratori

locali lo sanno bene ed è fondamentale che si capisca a tutti i livelli: la

sopravvivenza delle aree montane – che sono in tutta la Penisola, da nord a

sud – passa da due pilastri. Da una parte la capillarità dei servizi ai

cittadini, dall’altra la capacità di incidere dei Comuni con politiche

territoriali per famiglie e imprese che garantiscano sviluppo e soluzioni

rapide dei problemi. Questo significa capacità finanziaria e

semplificazione, ma anche dotazione organica dei Comuni, verso i quali è

crescente la disaffezione come dimostrano i concorsi che vanno spesso

deserti. Un tema critico su cui Anci ha fatto un’analisi dettagliata, anche

con l’intervento del ministro Zangrillo, che ha parlato di strumenti di

flessibilità per attrarre personale».

Il presidente Padrin sottolinea in particolare l’importanza del tema

fusioni tra Comuni, affrontato da Anci non solo in riferimento alle piccole

realtà, ma anche ai grandi centri metropolitani. «Un tema che rischia di

essere divisivo nel Bellunese, ma su cui va fatto un ragionamento serio,

soprattutto nell’ottica di garantire servizi efficaci e di avere risorse

aggiuntive. Non si tratta di azzerare le periferie o i campanilismi, ma di

avere strumenti efficienti per i cittadini, verso i quali – come ha detto

il presidente Mattarella parlando di disaffezione al voto – è doveroso

rinsaldare i rapporti anche per tutelare e rafforzare la partecipazione

democratica».

Infine, durante l’assemblea è arrivata l’apertura da parte del ministro

Salvini al ripristino dell’elettività delle Province. «Il ministro ha detto

che l’obiettivo è il 2026. Ci contiamo, ma che sia un recupero di funzioni,

di risorse e di spazio d’azione delle Province. Un ripristino

dell’elettività senza questi punti rischia di non essere funzionale a

ridare quella operatività alla Provincia che negli anni non è venuta meno,

ma ha costretto i nostri uffici a sforzi mastodontici per far fronte a

quanto la Delrio ha smantellato».