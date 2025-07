(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 12 July 2025 *Cultura, Polo (FDI): Riconoscimento Domus de janas illumina l'anima più

antica della Sardegna*

“Con immenso orgoglio accolgo la notizia che le “Domus de Janas”, le nostre

affascinanti case delle fate, sono state ufficialmente riconosciute

dall’UNESCO come sito Patrimonio Mondiale, il 61° per l’Italia, che si

conferma prima al mondo per ricchezza culturale.

Questo riconoscimento internazionale non celebra solo un complesso

archeologico, ma l’eredità millenaria della civiltà sarda, la sua profonda

spiritualità, l’arte della pietra, il culto dei morti e la visione del

mondo che le antiche comunità dell’isola seppero scolpire nella roccia viva.

Scavate tra il V e il III millennio a.C., le Domus de Janas non sono

semplici tombe preistoriche, ma un messaggio eterno inciso nella terra, che

racconta la storia delle nostre origini, della nostra identità, della

nostra appartenenza.

Questo straordinario risultato conferma, ancora una volta, la centralità

della cultura nelle politiche del nostro Governo e l’efficacia di una

sinergia virtuosa tra istituzioni nazionali, enti locali e comunità

territoriali. È proprio da questa alleanza che nascono i riconoscimenti più

alti e duraturi, capaci di dare valore, visibilità e futuro alla nostra

identità.