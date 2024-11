(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

UE. CARAMANNA (FDI),BENE DELEGA TURISMO A FITTO CERTI UTILE PER SETTORE

“Nel fare i complimenti a Raffaele Fitto per la nomina a vicepresidente esecutivo alla Commissione Ue non posso esimermi dal sottolineare quanto rilevante possa essere la presenza del turismo nel pacchetto delle deleghe a lui affidate. Siamo certi che il suo impegno e la sua competenza potranno, anche in questo settore, fornire impulso verso un comparto che di certo gioverà di un maggior coordinamento a livello europeo”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia e responsabile Turismo per il partito Gianluca Caramanna.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati