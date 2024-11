(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 21 novembre 2024 La Giornata di Cia Umbria per una spesa consapevole al Mercato dell’Arco Etrusco

Venerdì 22 novembre in piazza Puletti a Perugia incontro con i gruppi d’acquisto solidale

PERUGIA – In piazza Puletti a Perugia, venerdì 22 novembre, durante il tradizionale Mercato dell’Arco Etrusco di Cia Umbria, farà tappa l’iniziativa dell’associazione di produttori agricoli di Cia agricoltori italiani La Spesa in Campagna in occasione della “Giornata nazionale della spesa consapevole” per sensibilizzare ad una alimentazione responsabile e costruire una vera e propria cittadinanza alimentare.

Fare una spesa consapevole vuol dire scegliere un’alimentazione varia, seguire la stagionalità di frutta e verdura, rispettare l’ambiente e la biodiversità, evitare lo spreco, privilegiare i prodotti locali e tradizionali. Tutti elementi che si ritrovano nella filiera corta degli agricoltori italiani e che la Spesa in Campagna e Cia Umbria vuole far conoscere sempre di più, con esperienze dirette e iniziative ad hoc, per consentire alle persone di poter scegliere più consapevolmente cosa portare in tavola.

Venerdì, oltre al consueto mercato agricolo di Cia Umbria, dalle 12 in piazza Puletti si svolgerà una tavola rotonda: un incontro tra la cittadinanza e gli utenti del mercato agricolo, i gruppi di acquisto solidale di Perugia, i produttori del mercato, i rappresentanti di alcune associazioni di quartiere dei quartieri vicini a piazza Puletti. Presente anche la biologa nutrizionista Martina Ascani che offrirà consigli su una sana e corretta alimentazione e l’importanza di portare a tavola i prodotti stagionali. Seguirà, poi, un “aperitivo consapevole” a base di olio extravergine d’oliva e i prodotti delle aziende agricole del Mercato dell’Arco Etrusco.

L’obiettivo è quello di coinvolgere la cittadinanza affinché si possa riflettere insieme sull’importanza di una spesa consapevole e, quindi, di un consumatore consapevole in grado di influenzare l’offerta, diventando così protagonisti verso il cambiamento sociale, condividendo con gli agricoltori intenti ed obiettivi.

«Unitamente al rafforzamento delle relazioni tra produttori e consumatori, alla promozione delle economie locali e alla scelta di prodotti naturali e non eccessivamente trasformati – ha detto Matteo Bartolini, presidente di Cia Umbria e vice presidente nazionale -, fare una spesa consapevole significa anche contribuire alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. Scegliendo prodotti a filiera corta, infatti, si riduce la necessità di lunghi trasporti, limitando così le emissioni di CO2 e sostenendo un modello di consumo più sostenibile.”

Inoltre, i visitatori che lo desiderano, potranno partecipare ad un questionario che permetterà di riflettere sullo scopo ultimo di questa giornata nazionale. Ovvero riflette su come i cittadini, insieme agli agricoltori, in modo consapevole, possano essere attori principali di questo cambiamento verso una cittadinanza attiva e non più passiva negli acquisti alimentari.

Ufficio stampa Cia Umbria