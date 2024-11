IL COMUNE COMUNICA – da domani a domenica 24 novembre negli spazi della ex Tesoreria a Palazzo di Città i seggi per l’elezione del presidente della Repubblica di Romania

(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 21 novembre 2024 DA DOMANI A DOMENICA 24 NOVEMBRE NEGLI SPAZI

DELLA EX TESORERIA A PALAZZO DI CITTÀ I SEGGI PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ROMANIA

Accogliendo la richiesta del Consolato generale di Romania a Bari, l’amministrazione comunale metterà a disposizione dei cittadini rumeni, residenti sul nostro territorio, gli spazi della ex Tesoreria, presso Palazzo di Città, per consentire loro le operazioni di voto in occasione dell’elezione del presidente della Repubblica e del Parlamento rumeni.

Pertanto, a partire da domani, venerdì 22 novembre, e fino a domenica 24 novembre, sarà possibile votare per il primo turno dell’elezione del presidente della Repubblica secondo i seguenti orari

venerdì 22 novembre, dalle ore 12 alle 21sabato 23 novembre, dalle ore 7 alle 21domenica 24 novembre, dalle 7 alle 21 (con possibilità di prolungare fino alle ore 23.59).

Le urne saranno riaperte nei prossimi due weekend in occasione del voto per la composizione del nuovo Parlamento di Romania – in programma sabato 30 novembre, dalle ore 7 alle 21 e domenica 1 dicembre, dalle ore 7 alle 21 (con possibilità di prolungare fino alle ore 23.59) -, e per il ballottaggio del presidente della Repubblica – in programma venerdì 6 dicembre, dalle ore 12 alle 21, sabato 7 dicembre, dalle ore 7 alle 21, e domenica 8 dicembre, dalle ore 7 alle 21 (con possibilità di prolungare fino alle ore 23.59).