(ARC) Tagliamento: Scoccimarro, iter opere partir nelle prossime settimane

Roma, 21 Novembre 2024

territorio

Trieste, 21 nov – “L’iter per affidare gli incarichi per

redigere i primi documenti previsti dal Codice degli appalti,

ovvero il Documento di fattibilit? e il Documento di indirizzo

della progettazione del ponte-traversa di Dignano, partir? nelle

prossime settimane con fondi gi? stanziati (1,7 mln) e durer?

circa sei mesi. Contemporaneamente, nei primi mesi del prossimo

anno, con fondi stanziati con la legge di stabilit? (2mln),

partir? la stessa procedura per l’altra opera di laminazione

prevista dal Piano a Madrisio-Varmo. Queste procedure

impegneranno tutto il 2025 e solo una volta redatti questi

documenti sar? possibile affidare le progettazioni definitive

delle opere che quindi partiranno nel 2026. Le procedure di

affidamento dureranno circa sei mesi e poi per redigere i

progetti definitivi delle opere ci vorr? almeno un anno: durante

questo periodo verr? garantito come sempre il confronto e la

massima condivisione con il territorio”.

? il cronoprogramma delle opere previste dal Piano gestione

rischio alluvioni del fiume Tagliamento che l’assessore regionale

alla Difesa dell’Ambiente Fabio Scoccimarro ha reso noto nel

corso dell’approvazione della mozione per l’attivazione di un

confronto tecnico presso l’Autorit? di bacino distrettuale delle

Alpi orientali per un’audizione sugli interventi previsti nel

Piano.

Accolti i due emendamenti che impegnano la Giunta a richiedere ai

Comuni interessati dalle opere sul Tagliamento una lista di 5

esperti e professionisti che pervenga entro il 31 dicembre 2024

alla Direzione ambiente e a promuovere un’audizione da tenersi

entro febbraio 2025 presso l’Autorit? di bacino di esperti e

professionisti indicati dai Comuni per favorire la migliore

comprensione degli interventi previsti nel Piano. Le audizioni in

Autorit? di bacino dei tecnici indicati dai Comuni saranno utili

alla redazione dei documenti di fattibilit?.

Rispondendo alle osservazioni delle opposizioni, Scoccimarro ha

ribadito che “cos? come ? oggi il Tagliamento far? danni” e come

tutte le opere di mitigazione del rischio idraulico del

Tagliamento non sono fine a s? stesse, ma possono essere

un’opportunit?, garantendo il massimo ascolto e confronto.

A tal proposito, Scoccimarro ha dichiarato di “non comprendere

come con tutta la disponibilit? al confronto ci sia qualche

consigliere che specula o mi definisce ‘imbarazzante’:

evidentemente spera, rincorrendo questo o quel comitato per

raccogliere un pugno di voti che implementi le sue esigue

preferenze”.

“Imbarazzante e preoccupante dal punto di vista sociale sar?

casomai – ha affermato l’assessore – la posizione di cavalcare la

protesta di quelli del ‘No a tutto’, tentando ad ogni occasione

che si presenta di inasprire i toni, di aumentare deliberatamente

la pressione sociale su una questione tecnica in cui peraltro il

sottoscritto ha una responsabilit? condivisa con tutti gli Enti

locali, regionali e nazionali che partecipano alle ideazioni e

agli iter progettuali. Questa mozione di oggi, condivisa con gli

uffici tecnici va nel senso che ho sempre auspicato, ovvero di

massimo confronto con il territorio, dando ai miei uffici

indirizzi precisi e fondi per garantire la massima

professionalit? e il pi? alto livello di esperti al servizio

della sicurezza delle persone e delle infrastrutture”.

