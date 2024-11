(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

MUSEI. ZURZOLO (FDI): DUECENTO ANNI DELL'EGIZIO DI TORINO SONO MOTIVO DI ORGOGLIO PER CITTA'

“I duecento anni del Museo Egizio di Torino, gioiello italiano celebre in tutto il mondo, con l’inaugurazione del nuovo allestimento alla presenza del presidente Sergio Mattarella, non sono solo un motivo d’orgoglio per la città ma affidano ad essa il compito di essere sempre una grande Capitale della Cultura. Il governo Meloni guarda al comparto culturale come un settore strategico anche dal punto di vista economico e lavorativo. Occorre coinvolgere e convogliare tutte le diverse energie possibili e partire dalle eccellenze nazionali fino alle maestranze più di prossimità. Il Museo Egizio è una risorsa fondamentale per Torino anche per incrementare l’indispensabile proiezione internazionale della città, specie in questo momento nel quale deve sapersi dare altre vocazioni in una logica di sviluppo”. Lo dice il deputato piemontese di Fratelli d’Italia Immacolata Concetta Zurzolo.

