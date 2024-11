(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 20 novembre 2024 Mototerapia, Leonardi (FdI): utile a migliorare vita malati pediatrici

“Oggi siamo chiamati a esprimere il voto su un disegno di legge dallo scopo nobile: migliorare la vita di chi ha gravi patologie anche in età pediatrica. E contribuisce a dare un impatto concreto sulla qualità della loro vita. Sia chiaro: non è una terapia che può guarire. Ma uno studio rivolto a bambini malati oncologici dimostra che con la mototerapia aumentano le emozioni positive e anche nei genitori c’è un miglioramento dello stato emotivo. Insomma, restituiamo momenti di gioia a chi vive situazione difficili. Importanti terapie complementari, come la ippoterapia o la musicoterapia, influenzano lo stato d’animo di chi è in ospedale. Lo sanno bene i tanti volontari che entrano nelle corsie e strappano sorrisi e abbracci, riempiendo di gratitudine i cuori dei genitori. Con questo voto garantiamo esperienze positive ai nostri malati, grazie anche all’immancabile supporto del personale sanitario”.

Lo dichiara in Aula la senatrice di Fratelli d’Italia, Elena Leonardi, segretario della commissione Sanità a Palazzo Madama.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica