Martina (Segretario Generale di Avvocati Liberi) su Referendum abrogativo di parti del Decreto-legge n. 72/2017 (c.d. Lorenzin)

Referendum popolare ex art. 75 Cost. per l’abrogazione degli obblighi vaccinali pediatrici e delle relative sanzioni: in Gazzetta i quattro quesiti referendari.

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2024 i quattro quesiti referendari con i quali viene chiesta l’abrogazione degli obblighi vaccinali pediatrici e delle odiose sanzioni pecuniarie e, in particolare, scolastiche riconnesse all’inadempimento trasformando ciò che dovrebbe per i genitori dovrebbe essere una scelta di salute consapevole in un vincolo da cui è impossibile sottrarsi senza conseguenze dispari e discriminatorie con effetti diretti sui bambini.

L’iniziativa è stata avviata e promossa da un gruppo di cittadini che ha voluto impugnare lo strumento democratico contro l’immobilismo della politica e l’incuria del Legislatore su esigenze sanitarie molto sentite dai cittadini e che sono già oggetto del disegno di legge di iniziativa popolare che dal 2018 la politica continua a lasciare nel cassetto (cfr. G.U. 27 giugno 2018, serie generale, numero 147 pag. 60) senza tralasciare il nuovo disegno di legge di iniziativa popolare in corso di presentazione da parte ad istanza di numerose associazioni della società civile.

Si tratta dunque di una iniziativa finalizzata alla correzione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” (c.d. decreto Lorenzin) che oltre sette anni fa introduceva l’obbligo vaccinale per dodici antigeni – poi ridotti a dieci con la legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119 – da somministrare per l’età pediatrica e per l’adolescenza, abrogando tutta la precedente disciplina che ne prevedeva solo quattro.

Quadro normativo sugli obblighi vaccinali pediatrici – La libertà di cura.

Le dette previsioni obbligatorie venivano introdotte in un clima di improvviso e supposto allarme originato dal Governo in relazione ad asserite epidemie di morbillo in Gran Bretagna e ad un corrispondente calo delle coperture vaccinali in Italia.

Vi è, invece, che in Gran Bretagna (1) non vi fu alcuna epidemia di morbillo (2) e che i dati del Ministero della Salute italiano (3) confermano a tutt’oggi come nella coorte dell’anno 2016 la copertura vaccinale per singolo antigene era pari o superiore al 93-95% anche per molti di quegli antigeni che erano solamente raccomandati.

Sempre in relazione alla situazione italiana, in particolare, precedentemente all’approvazione delle norme di cui si chiede il vaglio referendario, non vi era stata alcuna epidemia.

Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale elaborato e approvato dalla Conferenza Stato-Regioni per il triennio 2012-2014 (4), dando atto del raggiungimento degli obiettivi di salute pubblica in tema di vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, indicava l’esigenza di adottare una politica sanitaria “che porti progressivamente tutte le Regioni, in maniera sincrona, verso il superamento dell’obbligo vaccinale”.

Il Piano aggiungeva che: “Tale percorso presuppone una capillare opera formativa degli operatori sanitari coinvolti nelle attività vaccinali ed educativo/informativa della popolazione generale, in merito ai benefici della vaccinazione quale misura di prevenzione individuale e collettiva”.

Cionondimeno, gli obblighi per i quattro vaccini obbligatori esistenti in quel momento non solo non venivano abbandonati ma, al contrario, con il decreto legge n. 73/2017 ne venivano aggiunti altri sei.

Le alte coperture vaccinali di numerosi Stati europei (Germania, Austria, Danimarca, Spagna, Svezia, Regno Unito, Estonia, Finlandia, Irlanda, Islanda, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo) (5-6) in cui le vaccinazioni pediatriche sono solo raccomandate – dimostrano che un obbligo non è necessario per il raggiungimento degli obiettivi di salute pubblica e che le sanzioni pecuniarie e quelle interdittive dalla frequentazione degli asili nido e scuole dell’infanzia ai bambini non adempienti all’obbligo sono misure quantomeno sproporzionate e superflue, se non direttamente discriminatorie.

Incertezze sui profili di sicurezza.

In questo quadro di ingiustificato sacrificio della libertà di autodeterminazione e di cura, decorso più di un lustro dall’entrata in vigore della predetta normativa, il popolo italiano ha preso atto del fatto che la disciplina di cui al decreto-legge n. 73/2017 presenta anche elementi di rischio e criticità significative per la salute individuale e collettiva.

La comunità scientifica è concorde nell’affermare che il sistema immunitario del neonato non è come quello dell’adulto e che, per raggiungere un assetto simile, deve attraversare un processo di maturazione non breve; la principale diversità consiste nel mantenimento dell’assetto precedente alla nascita, l’assetto fetale, in cui sia il sistema immunitario materno che quello del feto adottano una posizione di tolleranza reciproca, con il fine di mandare a compimento la gravidanza (7).

L’Azienda sanitaria della Regione Puglia ha attuato un sistema di farmacovigilanza attiva (8-9), ai sensi del comma 4 dell’art. 14 del D.M. 30 aprile 2015, per la rilevazione degli eventi e delle reazioni avverse seguite alla somministrazione del vaccino quadrivalente MPRV (morbillo, parotite, rosolia e varicella), e per ottenere un raffronto qualitativo e quantitativo sui dati raccolti in farmacovigilanza attiva rispetto a quella passiva. I risultati sono inquietanti e rivelano, da un lato, la gravissima sottostima del numero di eventi e reazioni avverse registrati con il sistema di farmacovigilanza passiva e, dall’altro, una inaspettata incidenza di reazioni avverse gravi correlabili con la farmacovigilanza attiva.

Afferma l'Avv. Roberto Martina (Segretario Generale di Avvocati Liberi)

