CONVEGNO SUL DIABETE A PALAZZO SAN GERVASIO

(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 20 novembre 2024 Grazie e buon lavoro.

Il Portavoce Asp Basilicata

Eliana Positano

UN CONVEGNO PER SENSIBILIZZARE SUI RISCHI DEL DIABETE

A Palazzo San Gervasio Comun e, Asp, Regione e Alad-Fand insieme per promuovere screening e stile di vita sano

Si terrà domani pomeriggio alle 17.30 presso la sala consiliare del Comune di Palazzo San Gervasio il convegno su “Salute, Benessere e Prevenzione in occasione delle azioni promosse per la giornata mondiale del diabete”. L’iniziativa vede la collaborazione tra Comune di Palazzo, Azienda Sanitaria Locale di Potenza, Regione Basilicata e Associazione Italiana Diabetici.

Al convegno prenderanno parte il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo ed il Presidente regionale Alad-Fand Antonio Papaleo. Sugli aspetti tecnico-scientifici e farmacologici e sull’assistenza ai diabetici relazioneranno Egidio Giordano (ordine dei medici), Francesco Cervellino (diabetologo del Pod di Venosa), Armando Zampino diabetologo endocrinologo del Distretto Sanitario Asp di Melfi. Introdurrà il convegno l’Assessore alla Salute del Comune di Palazzo San Gervasio Angela Terranova mentre le conclusioni saranno affidate al Sindaco Luca Festino e all’Assessore alla Salute e Politiche della Persona della Regione Basilicata Cosimo Latronico.

L’appuntamento convegnistico nasce dalla necessità di sensibilizzare sulla patologia diabetica che colpisce sempre più soggetti, affinché si aderisca ai progetti di prevenzione per evitare che la malattia assuma le forme di una vera e propria ‘pandemia globale’. I dati per il futuro non sono certamente confortanti: entro il 2045 si prevede un forte aumento non solo di soggetti affetti da diabete di tipo 1 ma anche da diabete di tipo 2 che interessa prevalentemente la fascia dei bambini e degli adolescenti. Ad influire sulla progressione patologica vari fattori, tra cui economici, sociali, ambientali ma soprattutto alimentari legate in particolar modo all’obesità ed al sovrappeso che se non controllati rappresentano le concause scatenanti la patologia. Il convegno verterà dunque sugli aspetti tecnico scientifici della malattia oltre ad illustrare le cause predominanti, i sintomi e le attività preventive legate in particolar modo allo screening per il monitoraggio dei parametri da cui emerge la presenza o meno della malattia.

Per l’Assessore alla Salute di Palazzo San Gervasio, Angela Terranova, “tale convegno è fondamentale per inculcare nella popolazione il concetto di prevenzione della salute contribuendo così ad abbassare il ‘range’ di affetti dalla patologia. Motivo per cui, potrebbero essere avviati degli screening nelle scuole del territorio in collaborazione con Asp per fare prevenzione a partire dalle fasce a maggior rischio, educando i bambini ed i ragazzi ad uno stile di vita e di alimentazione sani”.

Per il Direttore Generale Asp Basilicata Antonello Maraldo, “nonostante le difficoltà del periodo nel reperire risorse mediche ed investimenti per lo sviluppo tecnologico, la nostra Azienda Sanitaria è sempre molto attenta al mondo dell’assistenza ai pazienti affetti da questa patologia. Il convegno offre l’opportunità di coinvolgere la cittadinanza e fare il punto della situazione analizzando le criticità e le possibili soluzioni”.