(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 20 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA

CIOFFI (CNU): GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA, NECESSARIO EDUCARE GIOVANI E ADULTI A CONSAPEVOLEZZA MINACCE WEB

“La giornata mondiale dell’infanzia deve rappresentare un’occasione di bilancio delle iniziative già intraprese per la tutela dei diritti dei minori, ma anche una forte assunzione di nuovi impegni”. Lo dichiara Sandra Cioffi, Presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti (CNU).

“Quest’anno è stato particolarmente impegnativo per il CNU – continua Cioffi – chiamato più volte ad adempiere al suo ruolo istituzionale a tutela dei minori, sempre in piena sinergia con AGCOM, anche attraverso la redazione di pareri su age verification, parental control, influencer, baby influencer e sul contratto di servizio Rai.

Per proteggere i giovani nel cyberspazio occorre infatti rafforzare e prevedere nuove misure di protezione che richiedano un raccordo interistituzionale sempre più forte e una sempre maggiore cooperazione internazionale.

Visto il velocissimo processo di digitalizzazione in atto – conclude Cioffi – è necessario che i minori e le famiglie siano resi sempre più consapevoli, attraverso comunicazione e formazione digitale, dei rischi legati anche all’utilizzo improprio della rete, quali ad esempio i reati di abuso e sfruttamento minorile e di circolazione sul web di materiale pedopornografico (CSAM), reati che, purtroppo, risultano in continua crescita”. Roma, 20 novembre 2024