C.S. L’Unione Montana partecipa al Villaggio dei Comuni

L’UNIONE MONTANA VALLE SUSA

PARTECIPA AL VILLAGGIO DEI COMUNI

L’Unione Montana Valle Susa sarà presente con un proprio spazio espositivo all’interno del Villaggio dei Comuni, organizzato dal 22 al 24 novembre lungo Via Roma a Torino, in occasione della 41esima Assemblea Nazionale ANCI. Personale dell’Unione e degli uffici turistici di Susa e Avigliana curerà lo stand, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze turistiche e culturali del territorio: un’occasione unica per valorizzare il patrimonio locale e instaurare un dialogo diretto con amministratori, cittadini e turisti.

L’iniziativa si inserisce nel ricco programma di ANCI OFF, pensato per coinvolgere il pubblico e dare visibilità alle tradizioni e alle specificità dei territori italiani, in un contesto di confronto e scambio di esperienze.

«La partecipazione dell’Unione Montana al Villaggio dei Comuni rappresenta un’opportunità preziosa per raccontare le bellezze e le tradizioni del nostro territorio in un evento di rilevanza nazionale – dichiara il presidente dell’Unione Montana, Pacifico Banchieri –. La montagna è un patrimonio che merita attenzione e valorizzazione. Saremo presenti per condividere la nostra esperienza e per rafforzare il legame tra le comunità locali e le istituzioni».

L’Assemblea Nazionale ANCI, che si terrà dal 20 al 22 novembre nei padiglioni del Lingotto, vedrà la partecipazione di oltre 5.000 Sindaci e amministratori locali da tutta Italia. Il Villaggio dei Comuni, realizzato da Turismo Torino e Provincia, offrirà uno spazio di incontro e promozione, accogliendo più di 80 Comuni e coordinamenti regionali per mostrare le peculiarità del nostro Paese.

