Il Consenso. Lettura scenica da “Le consentement” di Vanessa Springora – venerdì 22 novembre – Cinema Teatro 4 Mori

(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 19 novembre 2024 Comunicato Stampa

IL CONSENSO

Lettura scenica

da “Le consentement”

di Vanessa Springora

traduzione di Gaia Cangioli

adattamento e regia Marta Pettinari

con Lorenzo Satta

regia video e sound design Fabio Fiandrini

responsabile tecnico Giovanni Ghezzi

produzione Grufo e Grufo

in collaborazione con La Nave Europa

Venerdì 22 novembre, in concomitanza con La Giornata Internazionale contro la

violenza sulla donna, al Cinema Teatro 4 Mori di Livorno (Via Pietro Tacca, 16) andrà in

scena in modalità matinée per le scuole superiori Il Consenso. Lettura scenica da “Le

consentement” di Vanessa Springora.

Lo spettacolo coinvolgerà oltre 600 studenti livornesi in una riflessione sui confini

pericolosi dei sentimenti umani già in età adolescenziale, ma anche sul valore di un

consenso espresso da chi non è in condizione di comprendere conseguenze e implicazioni di

quell’atto perché troppo giovane, per esempio.

I numerosi e sempre più frequenti fatti di cronaca che vedono protagonisti anche giovani e

talvolta giovanissimi nel ruolo di vittime o di carnefici, dimostrano come non esista un’età

minima per affrontare questo tema – oggi quanto mai attuale – senza il quale un atto sessuale

diventa stupro, abuso, violenza.

Il progetto è realizzato con il Patrocinio del Comune di Livorno e con il contributo di

ErreDue Spa Livorno e Compagnia Portuale di Livorno Società Cooperativa.

Nella prima metà degli anni ’80 a Parigi, Vanessa Springora, tredicenne, si innamora

dello scrittore Gabriel Matzneff. Oggi, un giovane attore presta la sua voce a quella

ragazzina vittima di un mondo più grande di lei, in una lettura che racconta i fatti dal suo

punto di vista. Per farlo, utilizza l’interazione – visiva e narrativa – tra le due componenti della

messa in scena in cui immagini e parole conducono lo spettatore nell’enorme buco nero che da

quel momento in poi avvolge Vanessa, disorientandolo al punto da chiedersi come tutto questo

sia stato possibile.

Il Consenso – nuova produzione – è una lettura scenica divisa in 6 quadri che nell’arco di

circa 60 minuti si susseguono in ordine cronologico rispetto allo scorrere della storia

(la bambina, la preda, la presa, il rilascio, l’impronta, scrivere). A parlare sono genitori assenti,

talvolta violenti, Natali e compleanni sbagliati, solitudini, amici d’infanzia, vacanze, libri, ricordi

– banali o sconvolgenti – ingenuità, professori indifferenti, talvolta complici. Le immagini, invece,

sono il risultato di drammaturgia visiva, video motion design ed elaborazione di archivio

audiovisivo che contribuiscono a visualizzare il racconto da parte dello spettatore e al tempo

stesso a contestualizzarlo.

Matinée riservata alle scuole superiori di Livorno con ingresso gratuito e

prenotazione obbligatoria.