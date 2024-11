(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 19 novembre 2024 CAMERA, M5S: DA MAGGIORANZA ANCORA ARROGANZA PER SOVVERTIRE VOTO CALABRIA

ROMA, 19 nov. – “Anche oggi nella Giunta delle Elezioni della Camera è andata in scena l’arroganza della maggioranza Fdi-Lega-FI che è pronta a tutto pur di consolidare il suo potere e accaparrarsi altre poltrone calpestando le regole delle elezioni politiche e i principi fondamentali della democrazia. Dopo aver detto loro stessi che dal ricontrollo delle schede del collegio Cosenza 2 sono emerse importanti anomalie, hanno bocciato la nostra richiesta di ricontrollare anche un campione delle schede valide. Stiamo parlando di anomalie inquetanti: basti pensare che tantissime schede verbalizzate come bianche si sono poi rivelate misteriosamente votate. E’ la stessa maggioranza che ha ribaltato i criteri stabiliti dal Viminale per le elezioni 2022 e ha voluto considerare valide le schede con voti espressi su due o più simboli di lista. Stanno sovvertendo l’esito delle elezioni 2022 nel collegio Cosenza 2 per scippare un seggio al M5S e darlo al rampollo della famiglia Gentile, storici esponenti di Forza Italia in Calabria. Non si fermano nemmeno dopo il durissimo servizio di Report che ha nuovamente svelato lo scandalo che noi denunciamo dallo scorso anno. La Giunta elezioni della Camera si sta assumendo una gravissima responsabilità, le istituzioni non possono rimanere a guardare, è in gioco la salute della nostra democrazia”.

Così i componenti del M5S nella Giunta delle Elezioni della Camera Davide Aiello, Stefania Ascari, Carmela Auriemma e Anna Laura Orrico.

