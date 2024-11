La popolarità di Justin Trudeau crolla: Cresce il malcontento tra i canadesi ei membri del Partito Liberale

(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2024

Un recente sondaggio ha rivelato un calo significativo della popolarità del primo ministro canadese Justin Trudeau, segnalando un momento critico per il leader liberale. Secondo il sondaggio, pubblicato lunedì da Nanos Research per il quotidiano Globe and Mail, il 57% dei canadesi ritiene che Trudeau dovrebbe dimettersi e che il Partito Liberale avrebbe maggiori possibilità di successo alle prossime elezioni – previste entro ottobre 2025 – con un nuovo leader.

L’effetto del malessere economico sulla popolarità di Trudeau

Il calo di consenso sembra strettamente legato al peggioramento della situazione economica percepita dagli elettori. Il sondaggio evidenzia che il 41% degli intervistati ritiene che la propria situazione finanziaria sia peggiorata nell’ultimo anno. Nik Nanos, fondatore di Nanos Research, ha sottolineato un parallelismo tra il malcontento economico dei canadesi e quello espresso dagli elettori statunitensi prima della vittoria di Donald Trump nel 2016, osservando che “è difficile per un governo combattere questo tipo di sentimenti”.

Malcontento anche all’interno del Partito Liberale

Il clima di incertezza ha avuto ripercussioni anche tra le file del Partito Liberale. Lo scorso ottobre, più di 20 parlamentari liberali hanno sollecitato Trudeau a fare un passo indietro, in quella che è stata definita come una “rivolta” interna al partito. Tuttavia, Trudeau ha respinto le richieste, dichiarando ai giornalisti: “Continueremo e avremo grandi discussioni su come posso guidare al meglio il Partito Liberale in avanti”. La sua determinazione a rimanere al timone ha arginato momentaneamente il dissenso, ma la tensione interna continua a crescere.

Il confronto con il Partito Conservatore

Secondo il sondaggio, i conservatori, attualmente all’opposizione, godono di un vantaggio significativo nei consensi, con il 41% degli elettori a favore rispetto al 25% dei liberali. In un’ipotetica elezione, il Partito Conservatore potrebbe schiacciare i liberali, suggerendo che i canadesi potrebbero preferire un cambiamento di leadership per affrontare le sfide attuali.

La parabola politica di Trudeau: Da leader di maggioranza a governo di minoranza

Justin Trudeau ha guidato il Partito Liberale a tre vittorie elettorali dal 2015. Il suo debutto al governo è stato caratterizzato da una vittoria di maggioranza schiacciante, con un forte appoggio popolare. Tuttavia, nel 2021, Trudeau ha soltanto vinto una maggioranza di minoranza, un chiaro segnale di un sostegno in declino. Le sfide economiche e il crescente malcontento, sia a livello nazionale che interno al partito, mettono ora alla prova la resilienza della sua leadership.

Conclusioni

Il crollo della popolarità di Justin Trudeau evidenzia una situazione critica per il Partito Liberale canadese, che si trova di fronte a una difficile scelta: rimanere fedele al suo attuale leader o cercare una nuova guida per riconquistare la fiducia degli elettori. Le prossime mosse di Trudeau saranno determinanti per il futuro politico del partito e per le sue possibilità nelle elezioni del 2025.