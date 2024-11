(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 18 novembre 2024 Educazione finanziaria: Damiani (Fi), obiettivo renderla materia autonoma nelle scuole

“Il disegno di legge sull’educazione finanziaria, che abbiamo approvato in questa legislatura, è stato un primo importante passo per la creazione di una società consapevole su una tematica che fa ormai parte della vita di tutti i cittadini. Siamo riusciti finalmente a sfondare un portone che prima era chiuso, agganciando l’insegnamento di questa materia all’educazione civica. Ma non ci fermiamo qui. Affinché l’Italia recuperi terreno rispetto agli altri Paesi, dobbiamo fare un ulteriore sforzo per colmare il gap sulla formazione dei cittadini rispetto alle materie finanziarie. Il nostro prossimo obiettivo è arrivare a rendere questa materia autonoma dal punto di vista curriculare, formando nelle scuole i nostri giovani sin dall’infanzia”. Così il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio Dario Damiani, intervenendo al convegno in Senato dal titolo ‘La finanza comportamentale: investimenti ed emozioni’.