International day Ateneo di Udine, opportunità di mobilità nel mondo

(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 17 novembre 2024 Martedì 19 novembre, alle 14.30, nell’auditorium della Biblioteca scientifica

INTERNATIONAL DAY, SCOPRIRE LE OPPORTUNITÀ DI MOBILITÀ

NEL MONDO PER COSTRUIRE IL PROPRIO FUTURO

Esperienze di studio e lavoro all’estero utili allo sviluppo

delle competenze professionali e personali

Udine, 17 novembre 2024 – Dall’Europa alla Nuova Zelanda, dall’Argentina alla Corea del Sud, dal

Canada alla Malesia. Sono solo alcuni dei Paesi meta delle mobilità internazionali degli studenti

dell’Università di Udine che martedì 19 novembre ha organizzato l’International day. Dalle 14.30,

nell’auditorium della Biblioteca scientifica (via Fausto Schiavi 44, Udine) i giovani dell’Ateneo

friulano potranno scoprire le opportunità e l’importanza di fare esperienze in tutto il mondo per arricchire

le conoscenze professionali e personali.

Interverranno rappresentanti di primarie aziende di rilievo nazionale e internazionale, e laureati

dell’Ateneo che racconteranno le loro esperienze di studio e di lavoro all’estero. Parteciperanno: Marco

De Gasperis, gruppo Danieli; Federica Tessitori, Acciaierie Bertoli Safau; Annalisa Forgiarini,

gruppo Pittini; Alessandro Gottardo, HT e Backer Fer; Andrea Franzoi, Henkel; e Federico Dal Pozzo

e Andrea Franchini di Google, laureati a Udine. Testimonianze importanti per capire quali sono le

abilità più apprezzate dalle aziende e ispirarsi ascoltando le storie di chi ha intrapreso una carriera

internazionale.

Sarà un pomeriggio dedicato agli studenti per illustrare loro quali sono le possibilità che l’Ateneo offre,

ma anche per spiegare le caratteristiche necessarie per mettersi in gioco e affrontare il mondo del

lavoro. Adattarsi a culture diverse, gestire imprevisti, tollerare l’ansia legata ai cambiamenti, acquisire

abilità generali utili in ambito professionale saranno i temi centrali dell’evento.

Le mobilità europee ed extra europee sono di vario tipo: dall’Erasmus studio ai tirocini all’estero, dalla

mobilità extra Unione europea ai viaggi studio, dalla mobilità per ricerche per tesi a quella per ricerca

dei dottorandi. Complessivamente sono stati 661 gli studenti che hanno partecipato ad esperienze

internazionali nell’anno accademico 2023-2024.