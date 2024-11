aun 17 novembre2024 (pag 3)

(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 17 novembre 2024 (agenzia umbria notizie)

Polgr 21

elezioni regionali: i dati dell’affluenza alle ore 23

(aun) – Perugia, 17 nov. 024 – Secondo i dati raccolti alle ore

23, nei 1000 seggi allestiti in Umbria per l’elezione del

Presidente della Regione Umbria e dei 20 consiglieri

dell’Assemblea legislativa della dodicesima legislatura (2024-

2025), ha votato il 37,79 per cento degli aventi diritto. In

provincia di Perugia, il 38,41 per cento; in provincia di Terni il

35,97 per cento.

In Umbria sono chiamati al voto 701.367 elettori, 523.343 in

provincia di Perugia e 178.024 in quella di Terni.

I dati sull’affluenza e sui risultati del voto, suddivisi per

provincia e per comuni, sono disponibili sul portale istituzionale

(www.regione.umbria.it) attraverso il quale, con un collegamento

diretto con il Ministero dell’Interno, può essere seguito in tempo

reale l’andamento delle elezioni regionali.

I seggi riapriranno lunedì 18 novembre alle ore 7 e resteranno

aperti fino alle 15.

La prossima rilevazione dell’affluenza è prevista per le ore 15 di

lunedì 18 novembre.

Ig/mdc