Giornata della Terra – A Torre Grande 300 chili di rifiuti raccolti con Plastic Free

COMUNICATO STAMPA DEL 27 APRILE 2025

40 volontari ieri sono scesi in campo a Torre Grande in occasione della

Giornata della Terra.

La giornata ecologica, organizzata dall’Associazione Plastic Free e

dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Oristano, è stata coordinata

dalla referente per Oristano dell’associazione Angela Maria Collu con il

supporto del Vice Referente Regionale Andrea Pigato e si è conclusa con

una raccolta di 300 chili di rifiuti.

“I rifiuti raccolti finiranno in discarica, lontano dalle spiagge e dal mare –

commenta l’Assessore Maria Bonaria Zedda che ha partecipato all’iniziativa -.

Le immagini dei volontari che contribuiscono a preservare l’ambiente

fanno bene al cuore e fanno respirare il nostro pianeta. Grazie a tutti

coloro che ieri hanno contribuito a fare la differenza”.

L’attività di raccolta dei rifiuti, con un’attenzione particolare alla plastica,

che ancora oggi rappresenta una delle principali minacce per l’ambiente

marino e costiero, ha preso il via dal piazzale del primo pontile di Torre

Grande ed è proseguita sull’arenile e nelle pinete.

“L’iniziativa si inserisce in un percorso di impegno concreto che ha

recentemente portato Oristano a ricevere, a Napoli, il riconoscimento di

“Comune Plastic Free”, un premio assegnato da Plastic Free Onlus,

l’organizzazione di volontariato attiva dal 2019 nella lotta

all’inquinamento da plastica – sottolinea l’Assessore Zedda -. La

collaborazione tra il Comune di Oristano e Plastic Free rappresenta una

scelta di valore, un cammino condiviso verso la riduzione dei rifiuti

plastici, la sensibilizzazione della cittadinanza, l’educazione ambientale

delle nuove generazioni e la costruzione di una comunità più

consapevole e sostenibile”.