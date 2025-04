CONTIENE FOTO# ROMA – CONTROLLI NEI QUARTIERI OSTERIA DEL CURATO E STATUARIO. SOTTO LA LENTE D’INGRANDIMENTO ANCHE IL TERMINAL ANAGNINA.UNA DONNA ARRESTATA E 4 PERSONE DENUNCIATE.

(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2025

ROMA – CONTROLLI NEI QUARTIERI OSTERIA DEL CURATO E STATUARIO.

SOTTO LA LENTE D’INGRANDIMENTO ANCHE IL TERMINAL ANAGNINA.

UNA DONNA ARRESTATA E 4 PERSONE DENUNCIATE.

ROMA – I Carabinieri della Stazione Roma Appia, con il supporto di altri

militari della Compagnia Carabinieri Roma Casilina, hanno dato esecuzione ad

un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio nei

quartieri Osteria del Curato e Statuario,, con particolare attenzione

all’area del Terminal Metro Anagnina, finalizzato alla prevenzione e al

contrasto di ogni forma di illegalità e degrado nelle aree urbane di

periferia, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma,

dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale

per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Ad esito delle attività, i Carabinieri hanno arrestato una donna e

denunciato altre 4 persone.

Nello specifico, in manette è finita una 37enne di origini rom, già nota

alle forze dell’ordine,

sorpresa nel tentativo di sottrarre una borsa ad un passante.

I Carabinieri hanno poi denunciato a piede libero un 33enne romano trovato

in possesso di una dose di cocaina, un involucro contenente 2 g di hashish e

2 g di marijuana e tre cittadini di origini rom trovati in possesso di

chiavi alterate e arnesi da scasso senza giustificato motivo.

I Carabinieri della Stazione Roma Appia hanno anche segnalato alla

Prefettura di Roma 10 persone trovate in possesso di modiche quantità di

hashish e marijuana per uso personale.

Complessivamente, i Carabinieri hanno identificato 132 persone, controllato

49 veicoli, ispezionato decine di esercizi pubblici e effettuato diversi

posti di controllo contravvenzionando alcuni conducenti di veicoli per un

importo complessivo di 3.092 euro.

