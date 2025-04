(ARC) Expo: Fedriga, vetrina mondiale per il Friuli Venezia Giulia

(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sun 27 April 2025 Al via settimana Fvg. In pochi giorni gi? 100.000 visitatori al

Padiglione Italia.

Osaka, 27 apr – “La partecipazione della Regione a Expo

rappresenta un’ulteriore apertura del Friuli Venezia Giulia al

mondo; una finestra di sette giorni che ci consentir? di

accendere i riflettori su un’Italia, come recita il nostro claim,

‘non (ancora) vista’ di fronte a un pubblico internazionale di

centinaia di migliaia di visitatori”.

Lo ha sottolineato il governatore Massimiliano Fedriga nel corso

del proprio intervento alla cerimonia di inaugurazione della

settimana del Friuli Venezia Giulia a Expo 2025 Osaka. L’evento,

tenutosi nel pomeriggio di oggi presso l’auditorium del

Padiglione Italia, ? stato presentato dal giornalista di Nhk (il

servizio pubblico radiotelevisivo giapponese) Andy Pompilio ed ?

stato aperto sotto gli auspici del Commissario generale per

l’Italia a Expo Mario Vattani. Tra gli ospiti, il vicegovernatore

della Prefettura di Kyoto Kazuya Suzuki, il direttore di

Meti-Kansai Maehara Makoto, il vicepresidente della Camera di

commercio di Osaka Kyoko Hirose e il direttore dell’Istituto

italiano di cultura Andrea Raos.

Nel corso del proprio intervento, il governatore ha in

particolare rimarcato la grande attrattivit? del Padiglione

Italia “il pi? attenzionato tra i 160 Paesi espositori, che in

pochi giorni ha gi? totalizzato oltre 100.000 accessi e centinaia

di migliaia di ‘impressions’ della facciata, superficie che non a

caso il Friuli Venezia Giulia ha voluto caratterizzare con due

maxi ledwall per veicolare in loop immagini del territorio”.

Una proposta articolata, quella della Regione a Osaka, che

abbraccia il patrimonio Unesco – con tre reperti archeologici

originali, concessi per l’occasione dal Ministero della Cultura

-, il teatro – con sette repliche dello spettacolo dei Piccoli di

Podrecca, allestito dal Rossetti in collaborazione con la Fvg

Orchestra -, i fumetti – con la distribuzione di 30mila copie di

“Yokai a zonzo in Friuli Venezia Giulia”, a firma Palazzo del

Fumetto -, numerose eccellenze dell’artigianato e, non ultima,

l’enogastronomia, con la valorizzazione di prodotti del

territorio negli spazi ristorativi del padiglione.

Nella parte centrale dell’evento, il governatore Fedriga e

l’assessore alle Attivit? produttive e turismo Sergio Emidio Bini

sono stati protagonisti di un divertente talk show con la nota

Youtuber giapponese Mii Fujiwara, nel quale hanno evidenziato le

qualit? di “una regione ricchissima in termini di offerta sui 12

mesi, accessibile e ospitale”.

Particolare attenzione ? stata riconosciuta a Go!2025, ma anche

alla recente nomina di Pordenone a Capitale italiana della

cultura 2027. “Un’ulteriore certificazione di quanto il nostro

territorio non sia solo un luogo con una storia davvero unica e

affascinante, ma rappresenti al contempo una realt? viva,

ambiziosa e orientata al futuro”.

Proprio con riferimento alle Capitali della cultura, Fedriga e

Bini hanno posto l’accento sul calendario di eventi artistici e

musicali che, gi? da diversi mesi e per il prossimo triennio,

alimenter? l’attenzione di una platea internazionale sempre pi?

ampia nei confronti del Friuli Venezia Giulia”.

Il pomeriggio si ? chiuso con la presentazione dei due principali

appuntamenti del Comitato olimpico in regione – il Trofeo Coni

2025 ed Eyof 2027, entrambi in calendario a Lignano – e con la

sottoscrizione di una lettera di intenti tra il Palazzo del

Fumetto di Pordenone e il Kyoto International Manga Museum,

finalizzata a promuovere scambi culturali, attivit? di ricerca e

formazione e l’organizzazione di mostre.

ARC/DFD

271240 APR 25