IL COMUNE COMUNICA – festa nazionale olandese – fontale illuminate d’arancione e bandiera a Palazzo di Città

(AGENPARL) – Sun 27 April 2025 IL COMUNE COMUNICA
domenica 27 aprile 2025
FESTA NAZIONALE OLANDESE PER IL GIORNO DEL RE
ILLUMINATE D’ARANCIONE LE FONTANE
DI PIAZZA MORO E PIAZZA GIULIO CESARE
ESPOSTA LA BANDIERA SULLA FACCIATA DI PALAZZO DI CITTÀ
In occasione del Giorno del Re, la festa nazionale olandese che celebra la nascita di re
Willem-Alexander, oggi le fontane di piazza Moro e piazza Giulio Cesare saranno
illuminate d’arancione.
Questa mattina, inoltre, è stata esposta la bandiera dell’Olanda sulla facciata di Palazzo di
Città.
(AGENPARL) – Sun 27 April 2025 IL COMUNE COMUNICA