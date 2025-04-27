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IL COMUNE COMUNICA – festa nazionale olandese – fontale illuminate d’arancione e bandiera a Palazzo di Città

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Logo (AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sun 27 April 2025 IL COMUNE COMUNICA
domenica 27 aprile 2025
FESTA NAZIONALE OLANDESE PER IL GIORNO DEL RE
ILLUMINATE D’ARANCIONE LE FONTANE
DI PIAZZA MORO E PIAZZA GIULIO CESARE
ESPOSTA LA BANDIERA SULLA FACCIATA DI PALAZZO DI CITTÀ
In occasione del Giorno del Re, la festa nazionale olandese che celebra la nascita di re
Willem-Alexander, oggi le fontane di piazza Moro e piazza Giulio Cesare saranno
illuminate d’arancione.
Questa mattina, inoltre, è stata esposta la bandiera dell’Olanda sulla facciata di Palazzo di
Città.

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L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

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