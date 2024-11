Tutti i generi della violenza: gli appuntamenti dell’Università di Milano-Bicocca per l’eliminazione della violenza sulle donne

(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

Università di Milano-Bicocca

Dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024

Location varie

Tutti i generi della violenza: l’impegno dell’Università di Milano-Bicocca per l’eliminazione della violenza sulle donne

È molto fitto il programma dell’ateneo in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, tra docufilm, lezioni aperte, occasioni di confronto, importanti annunci e performance artistiche

Ogni anno, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne ricorre il 25 novembre: l’Università di Milano-Bicocca è in realtà impegnata tutti i giorni in uno sforzo costante nel promuovere una cultura del rispetto e nel contrastare ogni forma di violenza. Ecco perché anche il programma dell’ateneo in occasione dell’importante ricorrenza è molto articolato, e inizia già il 18 novembre con la proiezione del docufilm UOMINI COME TANTI – Una lettura pedagogica della violenza maschiledella regista Mariagrazia Contini.

Protagonisti del documentario sono tre uomini di età e condizioni diverse che si raccontano nel tentativo di far comprendere – e comprendere a loro volta – la genealogia delle loro storie di violenza. Alla proiezione sarà presente Mariagrazia Contini che dialogherà con Maria Grazia Riva, presidente dell’Osservatorio Pari Opportunità dell’ateneo, e con Lisa Brambilla e Didier Contadini insieme a Monica Guerra e a Elisabetta Biffi del Dipartimento di Scienze Umane per la formazione.A questo link, è possibile iscriversi.

Dal 19 al 29 novembre sarà inoltre possibile partecipare a una serie di lezioni aperte, grazie al convegno diffuso “Costruire insieme una cultura del dialogo”, organizzato dal Centro Interdipartimentale per gli Studi di Genere ABCD e dalla professoressa Gabriella Seveso. Il Convegno diffuso, che coinvolgerà professori di diversi dipartimenti, propone riflessioni e approfondimenti sul tema della violenza di genere nelle sue diverse forme (fisica, verbale, psicologica, relazionale, economica, simbolica) e nei differenti contesti, analizzando anche forme di violenza meno esplicite.

“Il ruolo della violenza verbale nella nostra vita quotidiana”, “Stereotipi, discriminazioni e violenze sulle donne migranti e nel turismo”, “Ragazze col portafogli. Autonomia economica ed emancipazione”: sono solo alcuni dei titoli delle lezioni il cui elenco è consultabile a questa pagina. La partecipazione è gratuita e non è necessaria la registrazione.

La giornata del 2 dicembre sarà poi dedicata all’evento “Gli strappi della violenza. Riflessioni e azioni dell’Università di Milano-Bicocca”, durante il quale saranno presentate una serie di iniziative concrete di supporto e contrasto come l’attivazione dello sportello anti-violenza dell’Università di Milano-Bicocca. Verranno consegnati, inoltre, i premi di laurea dedicati a Sofia Castelli, la studentessa Bicocca assassinata lo scorso anno: sono state selezionate le migliori tesi finalizzate allo studio dei fattori connessi alla violenza sulle donne.

All’evento si potrà partecipare anche alla performance “Ricucire gli strappi attraverso l’arte” dell’artista Patrizia Fratus:verrà esposta una grande rete in diversi toni di rosso in cui saranno visibili molti squarci e i visitatori saranno invitati a tesserli e ripararli, ognuno nella misura e nella modalità di cui è capace, generando così un nuovo segno.

Per maggiori informazioni

Università di Milano-Bicocca, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, Milano, 20126 (MI) IT

