Trump non esclude di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali americane, ma la sua partecipazione sarebbe contraria alla Costituzione

(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, non ha escluso del tutto la possibilità di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali americane, suscitando interrogativi sulle implicazioni legali della sua eventuale partecipazione.

In un incontro a porte chiuse con i deputati repubblicani a Washington, Trump ha dichiarato: “Sospetto che non mi ricandiderò, a meno che non facciate qualcos’altro, a meno che non diciate che è così bravo che dobbiamo trovare una soluzione”. Le sue parole, riportate da Fox News e CBS, lasciano aperta la porta a una sua possibile discesa in campo per le elezioni del 2024, nonostante le voci contrarie.

Tuttavia, la partecipazione di Trump alle prossime elezioni presidenziali potrebbe rivelarsi problematica dal punto di vista costituzionale. La Costituzione degli Stati Uniti stabilisce che un presidente non può essere eletto per più di due mandati, ma Trump ha già ricoperto la carica dal 2017 al 2021, sconfiggendo Hillary Clinton nel 2016. In teoria, quindi, la sua candidatura per un terzo mandato potrebbe essere considerata incompatibile con le disposizioni costituzionali in vigore.

Nel frattempo, Trump ha annunciato di avere in programma un incontro con l’attuale presidente Joe Biden nello Studio Ovale della Casa Bianca, in un momento che potrebbe rivelarsi cruciale per le future dinamiche politiche americane. Il futuro politico di Trump rimane così incerto, con molti interrogativi sulla sua posizione legale e sulle sue prospettive politiche.

Al momento, il Partito Repubblicano si trova a dover affrontare la sfida di conciliare le voci contrastanti al suo interno, mentre l’ombra di un possibile ritorno di Trump aleggia sulle prossime elezioni.