(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 13 novembre 2024 *REGIONALI, OCCHI (LEGA): “IL 17 E 18 NOVEMBRE VOTIAMO PER FERMARE UN PIANO

ARIA CHE COLPISCE CITTADINI E IMPRESE: CON NOI SOLUZIONI CONCRETE PER UN

AMBIENTE MIGLIORE”*

BOLOGNA, 13 NOV – “Il 17 e 18 novembre abbiamo l’occasione di fermare un

Piano Aria che non funziona, un piano punitivo che colpisce chi vive e

lavora in Emilia-Romagna”. Così Emiliano Occhi, consigliere regionale della

Lega e candidato alle prossime elezioni, lancia un appello ai cittadini a

scegliere un cambio di rotta: “La tutela dell’ambiente è una priorità, ma

non può trasformarsi in una crociata ideologica contro agricoltori,

industrie, commercianti e automobilisti.”

Occhi punta il dito contro un Piano Aria che, dice, “ignora completamente

le esigenze del territorio. Il mondo agricolo, ad esempio, è trattato come

responsabile unico dell’inquinamento, con imposizioni pesanti che rendono

impossibile lavorare: coperture obbligatorie per le vasche, limitazioni ai

fertilizzanti e agli spandimenti. Misure costosissime e che mettono in

crisi le nostre aziende agricole” afferma. “E non va meglio per le piccole

imprese, che subiscono restrizioni su emissioni e riscaldamento, in un

contesto in cui competere è già difficile” aggiunge.

La mobilità è un altro punto critico. “Bloccare le auto più datate

significa penalizzare famiglie e anziani, che spesso non possono

permettersi una nuova auto,” continua Occhi. “È assurdo che un veicolo

possa circolare in altre regioni ma non qui, nel bacino padano. Abbiamo

chiesto deroghe per gli over 70 e per i commercianti dei centri storici,

già colpiti dal calo del traffico e dallo spopolamento. Ma la Giunta ha

chiuso la porta a qualsiasi modifica”.

Anche sul riscaldamento le norme attuali risultano inadeguate: “In un

momento di caro-energia, imporre limitazioni all’uso di biomasse come legna

e pellet significa ignorare le difficoltà delle famiglie. È un paradosso

che chi vuole scaldarsi con risorse naturali e a basso costo venga

penalizzato”.

“Se saremo eletti – conclude Occhi – ci impegneremo a rendere il Piano Aria

più equilibrato e praticabile, con norme che rispettino davvero le realtà

dell’Emilia-Romagna. La qualità dell’aria è fondamentale, ma serve

pragmatismo, non imposizioni calate dall’alto che bloccano chi crea lavoro

e chi ha bisogno di muoversi”.

