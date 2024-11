(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 13 novembre 2024 MPS, ORSOMARSO (FDI): TORNA A ESSERE UNA BANCA SOLIDA DOPO I DISASTRI DELLA SINISTRA

“Grazie al governo Meloni il Monte dei Paschi di Siena torna ad essere una banca in buona salute dopo gli anni in cui la sinistra l’ha portata sull’orlo del baratro. Ricordo che Mps è il più antico istituto di credito italiano e la decisione del Mef di avviare la procedura accelerata per la cessione del 7 per cento delle sue quote rappresenta la strada migliore da perseguire perché quella delle banche di Stato è una fattispecie che non funziona e non ha funzionato”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Fausto Orsomarso, capogruppo FdI in Commissione Finanze a Palazzo Madama.

