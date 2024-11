Infrastrutture. Ferrante (Mit), Con noi nuovo impulso, al lavoro per modernizzare Paese

(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

“Il tema delle infrastrutture è di vitale importanza per lo sviluppo del Paese. Il nostro Governo, dopo anni di politica del ‘No’, ha dato nuovo impulso alla realizzazione di opere strategiche che consentiranno di modernizzare il sistema dei trasporti”. Lo ha detto, in un’intervista alla rivista mensile “Il Borghese”, il deputato Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato al Mit con delega al coordinamento delle opere commissariate, che ha spiegato: “Si tratta di infrastrutture fondamentali come l’Av/Ac Napoli – Bari, con alcune tratte che saranno attivate già a partire da fine 2025, o l’Alta velocità / Alta capacità Salerno – Reggio Calabria, con il lotto 1a che sarà completato entro il 2026”. Rispondendo alla domanda sul bilancio dei primi due anni al Governo, Ferrante ha ricordato “l’approvazione di una norma, inserita nel dl Casa, per sbloccare le opere incompiute destinando ai Comuni una parte delle risorse provenienti dalla regolarizzazione delle difformità urbanistiche e dall’alienazione di immobili interessanti da abusi, così da poterle completare o demolire restituendo nuova vita a intere aree abbandonate al degrado. “Penso”, ha aggiunto “a tutto il lavoro portato avanti per regolamentare la giungla degli autovelox, che non dovranno più essere usati come bancomat solo per fare cassa. O, ancora, all’introduzione della Ztl in particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall’Unesco, anzitutto nella Costiera amalfitana”. Ferrante ha poi concluso: “Il bilancio quindi non può che essere positivo, ma tanto c’è ancora da fare per modernizzare il Paese e realizzare una rete di infrastrutture più efficiente, al servizio della crescita economica e sociale”.

