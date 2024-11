(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 13 novembre 2024 ESport: Marti (Lega), promuovere approccio equilibrato per sviluppo responsabile

Roma, 13 nov. – “Grazie all’intelligenza artificiale, i giochi diventano sempre più personalizzati e coinvolgenti, offrendo esperienze uniche per i giocatori. L’uso dell’intelligenza artificiale può, però, esporre i giovani a contenuti inappropriati e alla manipolazione dei dati. È essenziale l’impegno di tutti per arrivare a soluzioni efficaci e per garantire un ambiente sicuro ai nostri ragazzi. Come Lega abbiamo presentato un disegno di legge, a mia prima firma, per regolamentare le competizioni videoludiche e tutelare i minori, con l’obiettivo di promuovere un approccio equilibrato che favorisca lo sviluppo di un settore sano e responsabile. Attraverso un dialogo costruttivo tra tutti i soggetti coinvolti possiamo garantire un ambiente di gioco che protegga i nostri giovani e favorisca la loro crescita. Con la collaborazione e il confronto possiamo costruire un futuro migliore per le nuove generazioni anche nel mondo del gaming”.

Così il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura, Istruzione e Sport a Palazzo Madama, durante la conferenza stampa “L’intelligenza artificiale cambia le regole del gioco: eSport, gaming e tutela dei minori nell’era digitale” a Palazzo Giustiniani.

Ufficio Stampa Lega Senato