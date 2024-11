Tre eventi per la Giornata della malattia di Parkinson 2024: mostra fotografica, convegno e spettacoloTT

(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 12 novembre 2024 ARTE E PARKINSON

7 DICEMBRE ore 16.00

SALA TEATRO DI VILLA BELVEDERE

MOSTRA FOTOGRAFICA

“MIRANO, COME UNA VOLTA”

dal 16 al 24 NOVEMBRE 2024

“La Speranza Rossa”

di Giuseppe Bovo

“Pane Comune”

SPETTACOLO DI CABARET

BARCHESSA DI VILLA XXV APRILE

Fotografie di Roberto Andreella con i partecipanti del Gruppo del

Centro Sollievo di Mirano, ambientate nella vita contadina del dopoguerra

Orari apertura mostra: sabato, domenica, lunedì, martedì, giovedì, venerdì,

ore 15.30 -17.30; mercoledì ore 10-12.

16 NOVEMBRE

ore 15.30

ATRIO BARCHESSA

INAUGURAZIONE

MOSTRA

PRESENTAZIONE

LIBRO

Scritto e realizzato da Antonino Marra socio fondatore

dell’associazione “Parkinsoniani Associati Mestre – Venezia ODV”

Scenografie realizzate dai Gruppi del Centro Sollievo di Mirano e

Mestre

“IL RICORDO

RIVIVE”

Raccolta di voci narranti dei

Gruppi del Centro Sollievo di

Mirano e di Mestre curate da

Giuseppe Bovo

CONVEGNO

MIRANO 23 NOVEMBRE 2024

Teatro di Villa Belvedere

Via Belvedere 6 Mirano

PARKINSON: Una malattia, cento sfide

Il decorso della malattia di Parkinson è progressivo caratterizzato da fasi di latenza

e da complicanze motorie e non, variabili da persona a persona. Far conoscere la

malattia, sensibilizzare le persone sugli stili di vita per affrontare la quotidianità,

indicare possibili reti di sostegno alla persona con MdP e ai familiari nelle diverse

fasi, può migliorare la qualità di vita e rallentare il decorso della malattia.

9.00-9.30 Apertura convegno

Presentazione a cura di Antonino Marra, Mariagrazia Salviato

Saluti autorità

Sindaco Tiziano Baggio, Assessore Francesco Venturini,

Presidente Forum Paolo Morlotti

9.30-10.00 “ Un Nuovo Percorso Istituzionale”

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per

la MdP

Cristina Basso, MD, PhD, Responsabile Coordinamento

Regionale Rete Patologie Neurodegenerative

Regione Veneto

10.00-10.20 “Far conoscere la malattia di Parkinson”

Le varie facce della malattia di Parkinson

Maurizio Fabbri, Direttore UOF.F. Neurologia Mirano

10.20-10.50 “Sfidare il Parkinson”

10.20-10.35 Stili di vita: comportamenti ed attività

Paula Zoppellari, Associato CD “Parkinsoniani Associati Mestre

Venezia ODV”

10.35-1050 Il Centro Sollievo per il malato di Parkinson

Isabella Renzulli. Educatrice Centro Sollievo per il Malato di

Parkinson

10.50-11.15 Pausa

11.15-11.50 “La Rete”

11.15-11.30 La rete tra terzo settore e istituzioni

Arianna Ferrari, Project Manager Impresa Sociale Rindola

11.30-11.40 Il nordic walking per il malato di Parkinson

Carla Bolgan, Presidente KardinesASD Nordic walking

11.40-11.50 L’incontro con il CAI

Stefano Marchiori, Responsabile attività scientifiche e culturali

CAI Mirano

11.50-12.35 “Quando le cose si complicano”

11.50-12.05 L’assistenza territoriale per il malato di

Parkinson

Francesca Meneghello, Neurologa UOC Cure Primarie

AULSS3- distretto N.3

12.05-12.20 Prendersi cura della persona malata di

Parkinson: il ruolo dell’infermiere

Chiara Rizzo, Coordinatrice aziendale Corso di Laurea in

Infermieristica UniPD – Aulss3

12.20-12.35 Interventi nel settore sociale

Federica Torresan, Responsabile Servizio Interventi Sociali

Mirano

12.35-13.00 Dibattito e Conclusioni