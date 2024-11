(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 12 novembre 2024 Controllori aggrediti a Roma, Ottaviani (Lega): “Solidarietà per ennesimo gesto oltraggioso”

Roma, 12 nov. – “Due controllori aggrediti su un bus a Roma da due ragazzi pakistani per aver chiesto di mostrare loro il biglietto. Ci risiamo, l’ennesimo vile episodio che ricorda la violenza subita pochi giorni fa da un capotreno di Genova accoltellato da nordafricani senza biglietto. E’ evidente che c’è un serio problema legato non solo all’immigrazione illegale ma anche al rispetto del nostro ordinamento civile, a giudicare da chi troppo spesso si rende responsabile di violenza e sopraffazione. Entrare in Italia significa accettare le regole delle nostre comunità, soprattutto della nostra legalità, e non è più possibile tollerare gesti simili da parte di chi pensa di poter infrangere le più banali norme di comportamento, oltraggiando chi ogni giorno svolge con abnegazione il proprio lavoro. Vorremmo sapere se anche a sinistra i paladini della tolleranza e dell’accoglienza indiscriminata sono pronti a condannare gesti del genere che per noi non possono restare impuniti. Serve rispetto delle regole, più sicurezza e buonsenso. Alle due lavoratrici la nostra solidarietà e vicinanza”.

Lo dichiara il deputato della Lega Nicola Ottaviani.