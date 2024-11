(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 12 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA N. 54 DEL 12 NOVEMBRE 2024

Contributi per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro

Sono ancora disponibili risorse per l’assegnazione di contributi alle imprese che ospitano studenti delle scuole

superiori di secondo grado in stage di alternanza scuola-lavoro, ora definiti come “Percorsi per le Competenze

Trasversali e l’Orientamento” (PCTO).

L’iniziativa, attivata nel 2024 dalla Camera di commercio di Sondrio grazie al sostegno della Provincia, ha

finora registrato 46 domande, per un totale di contributi assegnati pari a € 33.700. Nel complesso sono stati

assistiti finanziariamente 63 progetti di alternanza che hanno coinvolto altrettanti studenti di 11 istituti del

territorio, impegnati complessivamente in 10.290 ore di stage.

Possono accedere ai contributi le micro, piccole e medie imprese con attività produttiva in provincia di

Sondrio, iscritte al Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, relativamente a stage in corso al 1

gennaio 2024 o attivati successivamente a tale data e conclusi entro il 31 dicembre 2024. I percorsi devono

avere durata pari o superiore a 60 ore, ridotti a 30 ore nel caso in cui siano ospitati in azienda studenti

diversamente abili.

La misura prevede un contributo di € 500 per singolo percorso realizzato, incrementato di € 100 nel caso di

inserimento in azienda di uno studente diversamente abile.

Sono previste due premialità, alternative tra loro: € 200, nel caso di attivazione di un percorso inserito

all’interno del progetto di certificazione delle competenze per il settore turistico-ricettivo attivato dalla

Camera di commercio di Sondrio; € 100 per le imprese che hanno utilizzato uno degli strumenti di

autovalutazione del proprio livello di digitalizzazione messi a disposizione dalla Camera di commercio

(Selfi/Zoom 4.0 – PID Cyber Check/Cyber Exposure Index – Sustainability – Digit Test/Social/Commerce Export Check up).

Ogni impresa può richiedere contributi per un massimo di due percorsi realizzati, beneficiando di un

contributo complessivo massimo di € 1.000, aumentabile fino ad ulteriori € 600.

Oltre al contributo economico, in attuazione di una specifica deliberazione adottata dalla Giunta camerale,

le imprese potranno contestualmente richiedere anche l’autorizzazione all’uso del marchio “Valtellina” e

fregiarsi così del brand del territorio.

Le richieste di contributo devono essere presentate successivamente alla conclusione dei progetti,

esclusivamente in modalità telematica (WebTelemaco) entro le ore 10.00 del 31 gennaio 2025, salvo

anticipato esaurimento dei fondi.

Il testo del bando e la modulistica sono disponibili sul sito camerale: https://www.so.camcom.it/bando/pcto2024.